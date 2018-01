W budżecie państwa na ten rok jest 170 milionów złotych, które będą przeznaczone na walkę z ubóstwem energetycznym w ramach walki ze smogiem - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Zapowiedziała, że wsparcie nie trafi do osób, które same mogą sfinansować wymianę kotłów.

Jak mówiła w czwartek w RMF FM Emilewicz, walka z ubóstwem energetycznym "to jest nowy cel, któremu chcemy się poświęcić w tym roku". - Chcemy przestać rozdawać pieniądze tym, którzy brali je przez ostatnie siedem lat na ocieplanie domów i wymianę kotłów, a których naprawdę na to stać, bo przed ich domami stoją samochody, które raczej wskazują na to, że raczej mogliby to zrobić sami - wyjaśniała minister.



Jak zaznaczyła, że budżet państwa to tylko jedno ze źródeł finansowania. Przypomniała, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ma 2 mld zł na walkę ze smogiem. Zauważyła też, że w zeszłym roku rząd przyjął program "Czyste powietrze". - To jest pierwszy rząd, który podjął systemowe działania w walce o czyste powietrze w Polsce - podkreśliła minister Emilewicz.

Ubóstwo energetyczne

Według ostatniego raportu Instytutu Badań Strukturalnych na temat ubóstwa energetycznego, skala tego zjawiska spada, ale nadal jest nim dotkniętych ok. 4,6 mln osób. Odsetek osób ubogich energetycznie spadł z 14,5 proc. w 2012 r. do 12,2 proc. w 2016 r. W ujęciu absolutnym był to spadek o 880 tys. osób - wyliczył IBS.