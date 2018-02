Projekt zmian podatkowych dotyczących twórców rozszerza katalog działalności podlegającej 50-procentowym kosztom, ale nie rozwiewa wątpliwości; nie obejmuje wprost branż od zawsze kojarzonych z działalnością twórczą, na przykład reklamy - komentuje doradca podatkowy, partner w MDDP, Anna Misiak.

Anna Misiak zwróciła uwagę w rozmowie z PAP, że przyjęty przez rząd we wtorek projekt dotyczy przepisów obowiązujących od 1 stycznia tego roku. - Rozszerzono katalog działalności twórczej korzystającej z 50-proc. kosztów uzyskania przychodu i zmieniono uszeregowanie działalności twórczej w katalogu - powiedziała Misiak.

Literatura już nie tylko piękna

Uszczelnienie przepisów przyniosło efekty. Mniej dzieci korzysta z 500 plus Z danych z końca grudnia wynika, że spadła liczba osób korzystających z programu... zobacz więcej » Zauważyła, że w katalogu zamieniono "działalność twórczą w zakresie literatury pięknej", która podlega 50-proc. kosztom uzyskania przychodu, na "działalność w zakresie literatury".

Według ekspertki oznacza to, że więcej podmiotów będzie mogło skorzystać z ulgi dla twórców. Ponadto w katalogu pojawiło się pojęcie wzornictwa przemysłowego, czy inżynierii budowlanej.



- Rozszerzono zapisy katalogu i objęto 50-proc. kosztami uzyskania przychodów twórczość audialną (dźwiękową - red.) niezależnie od twórczości audiowizualnej. Zadowolonych powinna być więc część radiowców, którzy nie są dziennikarzami, ani publicystami, bowiem w wersji przepisów obowiązujących od 1 stycznia br. ich twórczość nie podlegałaby zwiększonym kosztom - wskazała Misiak.



Dodała, że wśród nowych rodzajów działalności dodanych do katalogu znalazła się działalność konserwatorska i muzealnicza - w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej. Katalog uzupełniono też o tłumaczenia.



- Nie każde tłumaczenie będzie jednak podlegało 50-proc. kosztom - zauważyła Misiak. Wyjaśniła, że zwykłe tłumaczenia, np. korespondencji firmowej, dokumentacji korporacyjnej nie będą mieścić się w tej definicji. Ulga obejmie natomiast tłumaczenia poezji, czy utworów literackich.



- Rozszerzona została także działalność twórcza w zakresie szeroko rozumianej działalności wcześniej zdefiniowanej jako badawczo rozwojowa i dydaktyczna. Teraz wyższym kosztom podlegać będzie "działalność naukowa" oraz "działalność dydaktyczna prowadzona na uczelni" - dodała.



Ale jeżeli działalność dydaktyczna będzie prowadzona poza uczelnią, to nie będzie mieścić się w przepisie o 50-proc. kosztach - zauważyła.

Graficy poza ustawą