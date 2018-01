Rekonstrukcja jest dużym sukcesem premiera Mateusza Morawieckiego - uważa Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion. - Nie były to decyzje polityczne, a wspierające gospodarkę - twierdzi Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Konfederacji Lewiatan.

Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion mówił w TVN24 BiS, że rekonstrukcja jest dużym sukcesem premiera Mateusza Morawieckiego.

- Premier Morawiecki może powiedzieć, że to jego rząd. Te najważniejsze i kontrowersyjne osoby zniknęły z tego rządu, bo Morawiecki tego chciał. To niewątpliwie duży plus. Punkt widzenia od strony gospodarczej będzie pozytywny - mówił Kuczyński i dodał, że będzie to rząd kontynuacji. - Widać to po tym, że Morawiecki wziął do rządu swoich zastępców z resortu finansów i rozwoju - dodał.



Piotr Kuczyński mówił również, że zdziwiła go decyzja premiera dotycząca odebrania nadzoru nad programem Mieszkanie Plus ministrowi Andrzejowi Adamczykowi. - Jeśli ktoś rozpoczął, to powinien to kończyć. Tu jest coś rozpoczęte, ale jak rozumiem w sposób niezadowalający i przechodzi do ministra Kwiecińskiego, który ma znakomite oceny. To sztandarowy projekt rządu i fakt, że program będzie nadzorował minister Kwieciński daje szanse na to, że będzie to szybko się rozwijało - mówił Kuczyński.

Spójna polityka

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) Cezary Kaźmierczak uważa zaś, że ogłoszone we wtorek nominacje szefów resortów gospodarczych wskazują, że są to ludzie o poglądach bliskich premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Zdaniem Kaźmierczaka taki skład gabinetu daje szanse na spójną politykę, z czym - jak podkreśla - wcześniej różnie bywało.



- Było kilka ośrodków decyzyjnych i przedsiębiorcy otrzymywali z nich różne sygnały, po których nie bardzo wiedzieli, kogo słuchać. Teraz widać, że powstała drużyna gospodarcza - powiedział Kazimierczak.



Jak dodał, najważniejsze zadania, przed jakimi stoi gabinet Morawieckiego, to uspokojenie relacji z Brukselą - bo "tam jest do załatwienia sporo spraw gospodarczych". Na podwórku krajowym Kaźmierczak liczy na jak najszybsze uchwalenie "Konstytucji biznesu" i uproszczenie systemu podatkowego. - Uważam, że jest możliwe, iż w 2019 r. wejdziemy z nowym systemem podatkowym - powiedział.

Zmiany dla gospodarki