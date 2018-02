Foto: Tankowiec LNG Eduard Toll dokonał historycznego wyczynu płynąc morską Trasą Północną z Rosji do Francji w zimie | Video: Historyczny przepływ tankowca- lodołamacza

Foto: Teekay | Video: TVN24 BiS

Gazowiec LNG Eduard Toll przepłynął po raz pierwszy Północną Drogą Morską z Rosji do Francji w zimie. To pierwszy raz, kiedy statek pokonał trasę przez Arktykę bez wsparcia lodołamaczy. Dzięki jego wyczynowi trasa przewozu gazu skroplonego z Rosji do Europy Zachodniej skraca się o 40 procent. Właściciele gazowca już zapowiadają kolejne transporty. O szczegółach na antenie TVN24 BiS opowiadał Jan Niedziałek.