Coraz ważniejszym filarem współpracy Polski ze Stanami Zjednoczonymi są kontakty gospodarcze. Obroty handlowe między naszymi krajami przekroczyły granicę 10 miliardów dolarów - mówi prezydent Andrzej Duda w przesłaniu do uczestników rozpoczętego w piątek Polsko-Amerykańskiego Szczytu Przywództwa w Miami.

W odtworzonym uczestnikom szczytu filmie Andrzej Duda podkreślał, że "relacje polityczne między Warszawą a Waszyngtonem są dziś niezwykle intensywne, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa".

- Dzięki nim od zeszłego roku na terenie Polski stacjonują wojska amerykańskie. Ich obecność to najbardziej czytelny znak rzeczywistej, sojuszniczej solidarności i partnerstwa - zauważył prezydent, dodając, że polsko-amerykańska współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa "obejmuje także kooperację w zakresie modernizacji polskiej armii".

Kontakty gospodarcze

- Coraz ważniejszym filarem naszej współpracy są również kontakty gospodarcze. Stany Zjednoczone są dla nas kluczowym partnerem biznesowym ze względu na ogromną skalę przedsiębiorczości, jak również jej innowacyjność - zaznaczył Andrzej Duda.

Według niego, dobrym prognostykiem dla rozwoju tych relacji jest "ubiegły rok, który był rekordowy, jeśli chodzi o dwustronny obrót handlowy".

- Zwiększył się on o ponad 20 proc. w stosunku do roku 2016, przekraczając granicę 10 mld dolarów - podał prezydent. Zasadnicze - jego zdaniem - znaczenie dla Polski ma też "transfer innowacyjnych technologii i rozwiązań, które pozytywnie wpływają na modernizację naszej gospodarki".



Wskazał też, że "z roku na rok zwiększa się liczba polskich inwestycji w Ameryce". - Stany Zjednoczone są jednym z najważniejszych kierunków inwestowania przez polskie firmy poza UE. Możliwości rozwoju na rynku amerykańskim poszukują m.in. firmy IT, biotechnologiczne, medyczne, czy sektora technologii kosmicznych - mówił Andrzej Duda.

Poważne zainteresowanie

Polski prezydent odwołał się też do ubiegłorocznego udziału prezydenta USA Donalda Trumpa w szczycie Trójmorza w Warszawie. - Obecność prezydenta Donalda Trumpa na tym wydarzeniu pokazała, że inicjatywa jest przedmiotem poważnego zainteresowania Stanów Zjednoczonych - przekonywał.



Andrzej Duda zwrócił w tym kontekście uwagę na tematykę energetyczną, jako ważny element inicjatywy Trójmorza oraz na "fakt, że Polska była pierwszym państwem regionu, które w ub. roku zrealizowało kontrakt na dostawy amerykańskiego skroplonego gazu LNG".

- Współpraca w tym obszarze wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej, jednocześnie zacieśniając więzi ekonomiczne Europy ze Stanami Zjednoczonymi - mówił.

Kwieciński: nikt nie pyta o IPN

- Stosunki między administracją rządową polską a amerykańską układają się naprawdę dobrze - ocenił dla "Faktów z Zagranicy" w TVN24 BiS minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Jak dodał, wynikiem tego jest współpraca polityczna, w ramach NATO, ale także w dziedzinie energetyki czy sektora obronnego.

- Nikt z moich rozmówców, mam na myśli rozmówców amerykańskich, nie pytał mnie o nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - wyjaśnił minister. - Biznes się rządzi swoimi prawami, biznes interesuje, jak rozwija się gospodarka, jakie są jej perspektywy, jakie mamy plany inwestycyjne - wyjaśnił Kwieciński.

Szczyt w Miami

Szczyt, zorganizowany pod hasłem "Polska strefa inwestycji", objęty jest honorowym patronatem prezydenta. Wśród gości - według informacji podanych przez organizatora - znaleźć mają się m.in. minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, szef BBN Paweł Soloch, wiceministrowie: infrastruktury Mikołaj Wild i rozwoju Tadeusz Kościński oraz pełnomocnik rządu ds. dialogu międzynarodowego, senator Anna Maria Anders.