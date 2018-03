788 milionów euro z Funduszu Spójności zostanie zainwestowanych w trzy duże projekty infrastruktury drogowej w Polsce - podała w piątek Komisja Europejska. Dzięki nowym drogom poprawić mają się połączenia z Niemcami oraz z sąsiadami na Wschodzie.

- Polacy będą pierwszymi beneficjentami tych projektów, które sprawią, że drogi staną się bezpieczniejsze i wygodniejsze, a także skróci się czas połączeń. W rezultacie jednak wszyscy Europejczycy i europejska gospodarka skorzystają na lepszych połączeniach drogowych i ich pozytywnych skutkach dla handlu, turystyki i wzrostu gospodarczego - powiedziała w piątek komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cretu.

Które inwestycje?

Nowe odcinki trasy Via Carpatia. Umowy na budowę 42 kilometrów Podpisano umowy na budowę trzech odcinków drogi ekspresowej S19 między Lublinem... zobacz więcej » 124,8 mln euro (ok. 537,73 mln zł) zostanie zainwestowane w budowę odcinka autostrady S6 między Goleniowem i Kiełpinem na Pomorzu Zachodnim. Autostrada ta łączy największe miasta północnej Polski i stanowi część transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Prace powinny zostać ukończone w 2019 roku. Wartość całej inwestycji to 1,18 mld zł.



Kolejne 273,5 mln euro (ok. 1,2 mld zł) przeznaczone zostanie na sfinansowanie budowy fragmentu połączenia Warszawa-Lublin, autostrady S17 między Garwolinem i Kurowem we wschodniej części Polski. Droga powinna zostać oddana do użytku w 2019 roku. Kwota przeznaczona na tę budowę opiewa łącznie na 2,28 mld zł.

- To bardzo ważne trasy, które docelowo nie tylko połączą silne ośrodki gospodarcze w regionach, ale staną się osią rozwoju także dla obszarów, przez które przebiegają. Dostępność transportowa i komunikacyjna to jeden z kluczowych warunków dla przedsiębiorców szukających dogodnych lokalizacji do uruchamiania inwestycji i prowadzenia biznesu – ocenił Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

Na obrzeżach stolicy

Z Rzeszowa do Nowego Jorku. Są pieniądze na dodatkowe inwestycje na lotnisku W trakcie poniedziałkowej sesji sejmiku województwa podkarpackiego radni zgodzil... zobacz więcej » Ponadto 389,8 mln euro (1,7 mld zł) trafi na budowę nowego odcinka drogi na południowy wschód od Warszawy, na autostradzie S2. Dzięki temu poprawi się przepustowość na obrzeżach stolicy.

Dokładnie chodzi o inwestycję w węzeł Puławska do węzła Lubelska (ale bez budowy węzła). Rząd przeznaczy na inwestycję prawie 4,6 mld zł. W ramach projektu powstanie m.in. kolejna przeprawa przez Wisłę, na południe od Mostu Siekierkowskiego.

- Budowa tego fragmentu S2 to największa inwestycja drogowa w stolicy realizowana z rządowym wsparciem. Pozwoli dokończyć południową część obwodnicy Warszawy. To wielkie usprawnienie przede wszystkim dla mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości, ale także dla ruchu tranzytowego, który zostanie wyprowadzony poza arterie przebiegające przez centrum - powiedział Kwieciński.

Autostrada S2 znajduje się w korytarzu Morze Północne-Bałtyk, który łączy Europę Zachodnią z Europą Wschodnią, od Irlandii do Rosji. Prace powinny zostać ukończone w 2020 roku.