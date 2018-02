Wycena akcji spółki PKN Orlen na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spada. Tylko od poniedziałku, czyli dnia powołania nowego prezesa koncernu ich wartość obniżyła się o blisko 8 procent. Daniel Obajtek w specjalnym komunikacie uspokaja inwestorów.

Zdaniem Obajtka „fundamentalnie nie wydarzyło się nic, co by wpływało na standing finansowy firmy".

"Jestem spokojny o kondycję operacyjną i finansową oraz rozwój firmy o tak ogromnym potencjale. Jestem przekonany, że zawirowania kursu akcji naszej spółki to przejściowa reakcja rynku na ostatnie wydarzania na globalnym rynku kapitałowym oraz trendy w sektorze rafineryjno-petrochemicznym" - powiedział cytowany w komunikacie prezes PKN Orlen.



Obajtek dodał też, że PKN Orlen będzie poszukiwać nowych możliwości rozwoju i dążyć do wzrostu wartości spółki.



"Muszę podkreślić, że zamierzamy zadbać, by inwestorzy i analitycy poznali nasze priorytety, co powinno rozwiać wszelkie wątpliwości w kwestii dalszego rozwoju firmy" - powiedział Obajtek.

Zmiana prezesa

W ostatni poniedziałek Rada nadzorcza PKN Orlen odwołała z zarządu spółki prezesa Wojciecha Jasińskiego, wiceprezesa Mirosława Kochalskiego oraz Marię Sosnowską, jako członka zarządu. Na prezesa płockiego koncernu rada powołała Daniela Obajtka, który wcześniej był prezesem spółki Energa.