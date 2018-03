Odtwórz: Ukraińcy mogą wyjechać do Unii Europejskiej bez wizy

Ukraińców w Polsce będzie przybywać. Apogeum przyjazdów mamy już za sobą, ale każdego roku do Polski wciąż może przyjeżdżać nawet 200-300 tysięcy obywateli Ukrainy - wynika z prognozy Narodowego Banku Polskiego.

O wynikach prognozy poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej Jacek Kotłowski, wicedyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Nagrodowego Banku Polskiego. Z danych banku centralnego wynika, że do końca 2020 roku na polski rynek pracy będzie najprawdopodobniej napływało 200-300 tys. Ukraińców rocznie. Przegląd prasy. Cudzoziemcy łatają dziurę w emeryturach Zagraniczni pracownicy zaczęli wypełniać lukę w finansach Zakładu Ubezpieczeń Sp... zobacz więcej »

Jego zdaniem to "najbardziej prawdopodobny scenariusz", choć Kotłowski zaznaczył, że istnieje wiele czynników ryzyka dla tej prognozy. To m.in. polityka wizowa krajów Unii Europejskiej oraz sytuacja na Ukrainie.

- Mamy w Polsce około miliona Ukraińców. Ich liczba rośnie, ale rośnie wolniej, bo apogeum przyjazdów przypadło na 2017 albo nawet 2016 rok - powiedział Jacek Kotłowski.

Ukraińcy w Polsce

Z danych resortu rodziny, pracy i polityki społecznej wynika, że w ubiegłym roku powiatowe urzędy pracy zarejestrowały ok. 1,8 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom dla ok. 1,1 mln cudzoziemców. Według wyliczeń ministerstwa jest to wzrost w porównaniu z rokiem 2016 na poziomie 100 proc. dla zezwoleń i prawie 40 proc. dla oświadczeń.

Około 85 proc. zezwoleń na pracę i 95 proc. oświadczeń trafia właśnie do obywateli Ukrainy.

Narodowy Bank Ukrainy ostrzega

Przed rosnącą liczbą Ukraińców wyjeżdżających za pracą m.in. do Polski ostrzegał na początku lutego Narodowy Bank Ukrainy. NBU ocenił, że w kolejnych latach migracja zarobkowa będzie wzrastać w związku z kryzysem na wschodzie Ukrainy, kryzysem makroekonomicznym, pogorszeniem warunków życia i wysokim poziomem bezrobocia wśród młodzieży.