Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawarł z Konsorcjum Comarch umowę na wsparcie eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS - poinformował rzecznik Zakładu Wojciech Andrusiewicz. Wartość czteroletniego kontraktu to 242 miliony złotych.

Przetarg na utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS został ogłoszony we wrześniu 2015 r. Stanęło do niego czterech oferentów. Ostatecznie ofertę złożyły trzy podmioty: Asseco Poland S.A., Konsorcjum Comarch oraz Konsorcjum Atos. Największą liczbę punktów w postępowaniu przetargowym uzyskało Konsorcjum Comarch z ceną 242 mln zł brutto.

Przetarg bez zmian