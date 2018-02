Sześć osób zostało zatrzymanych w śledztwie dotyczącym prywatyzacji Ciechu - podało w poniedziałkowym komunikacie Centralne Biuro Antykorupcyjne. Chodzi między innymi o Pawła T. wiceministra skarbu w latach 2012-2014 oraz ówczesnego dyrektora departamentu przekształceń własnościowych Pawła Z.

Ponadto wśród zatrzymanych znaleźli się dwaj eksperci firmy finansowej, która sporządzała wycenę prywatyzowanej spółki oraz radca ministra i główny specjalista z resortu skarbu.

Jak podało CBA na swoim koncie na Twitterze, zatrzymań dokonali agenci z delegatury we Wrocławiu.

Jakie zarzuty

W ocenie Prokuratury Krajowej, "przy prywatyzacji Ciechu doszło do niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez byłych urzędników Ministerstwa Skarbu Państwa, przy współdziałaniu przedstawicieli firmy świadczącej usługi doradcze dla resortu".

"Polegało ono między innymi na niesporządzeniu rzetelnej wyceny wartości akcji, a także poświadczeniu nieprawdy w dokumentach. Stanowiły one podstawę do podjęcia przez Ministra Skarbu Państwa decyzji o sprzedaży akcji na rzecz spółki KI Chemistry" - podano w poniedziałkowym komunikacie.

Jak dodano, po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej w Katowicach prokurator ogłosi im zarzuty z art. 231 par. 1 i 2 kodeksu karnego oraz z art. 271 par. 1 i 3 kodeksu karnego. Do popełnienia tych przestępstw doszło w związku z doprowadzeniem w 2014 roku do sprzedaży przez Ministra Skarbu Państwa pakietu akcji spółki Ciech.



Agenci z Delegatury #CBA we Wrocławiu zatrzymali 6 osób w śledztwie dot. prywatyzacji #CIECH-u: wiceministra skarbu z lat 2012-2014, ówczesnych radcę ministra, dyrektora i gł. spec. z MS oraz 2 ekspertów firmy finansowej, która sporządzała wycenę prywatyzowanej spółki. pic.twitter.com/yb6jyDcnMb — CBA (@CBAgovPL) 12 lutego 2018

Śledztwo w tej sprawie prowadzą agenci CBA z delegatury we Wrocławiu, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

Kolejne działania

To kolejne działania CBA prowadzone w związku ze sprzedażą Ciechu. W maju ubiegłego roku informowaliśmy o zabezpieczaniu przez funkcjonariuszy CBA danych elektronicznych w siedzibie PZU w Warszawie.

Jeszcze wcześniej, bo w czerwcu 2016 roku funkcjonariusze CBA weszli zaś do kilku firm współpracujących z Grupą Kulczyk i ze spółką Ciech SA. Rzeczniczka Kulczyk Investments Marta Wysocka-Antonsen wyjaśniała wówczas, że przedstawiciele CBA poprosili o dobrowolne wydanie rzeczy i dokumentów związanych z ogłoszeniem w marcu 2014 roku przez KI Chemistry Sarl wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Ciech SA, będących w posiadaniu jednego z przedstawicieli Kulczyk Investments.

Śledztwo

Śledztwo dotyczące możliwych nieprawidłowości przy prywatyzacji Ciechu SA dotyczy rzekomego "niedopełnienia ciążących obowiązków i nadużycia udzielonych uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osoby zobowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi Skarbu Państwa".

SP miał sprzedać za zbyt niską cenę 37,9 proc. akcji Ciech SA w odpowiedzi na publiczne wezwanie KI Chemistry z grupy Kulczyk Investments.

Prywatyzację Ciechu przeprowadzono w połowie 2014 roku. W lutym 2005 roku Ciech zadebiutował na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Obecnie Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego; znajduje się w pierwszej pięćdziesiątce największych polskich przedsiębiorstw.