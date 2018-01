Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił Bankowi Gospodarstwa Krajowego kredytu w wysokości 580 milionów euro. Będzie on przeznaczony na współfinansowanie budowy 157,5-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 między Lublinem a Rzeszowem.

Kredyt zasili Krajowy Fundusz Drogowy (KFD), z którego finansowana jest budowa i przebudowa dróg krajowych w Polsce, w szczególności budowa tras szybkiego ruchu: autostrad i dróg ekspresowych oraz obwodnic miast.

Cześć Via Carpatia

Nowy odcinek drogi ekspresowej S19 umożliwi szybsze i bezpieczniejsze podróżowanie w regionie. Jest to także część planu budowy międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia, przebiegającego przez Polskę i łączącego kraje bałtyckie z krajami południowej Europy.



– Od 2004 roku praktycznie wszystkie drogi krajowe, w tym autostrady i drogi ekspresowe zbudowano z udziałem środków Krajowego Funduszu Drogowego, zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przez ten czas łączne wydatki na drogi wyniosły 132 mld złotych. Wymiernym efektem działań funduszu jest wybudowanie ponad 2500 km nowych odcinków dróg krajowych. Dzięki kolejnej umowie z EBI sfinansujemy ważny odcinek trasy S19 łączącej Lubelszczyznę z Podkarpaciem, poprawiając komfort podróży przede wszystkim mieszkańców tych regionów – podkreśla Włodzimierz Kocon, wiceprezes zarządu BGK.



– Poprzez to finansowanie EBI potwierdza ciągłe wsparcie dla modernizacji polskiej sieci dróg ekspresowych. Ma to również znaczenie dla połączeń z sąsiednimi krajami zarówno na południe, jak i północ od Polski – dodaje Vazil Hudak, wiceprezes EBI.

Nie tylko drogi

W styczniu Europejski Bank Inwestycyjny podpisał w Polsce umowy na finansowanie trzech nowych projektów na łączną kwotę ok. 736 mln euro. Kolejne dwie umowy dotyczą inwestycji w transport publiczny i budowę mieszkań.



Pierwsza z nich to kredyt w wysokości 485 mln zł (114 mln euro) udzielony Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu w Poznaniu (MPK Poznań), który sfinansuje modernizację taboru tramwajowego, zakup nowych autobusów, w tym autobusów elektrycznych, oraz modernizację zajezdni tramwajowych i autobusowych.



Natomiast druga dotyczy kredytu w wysokości 178 mln zł (42 mln euro), które sfinansują budowę lub odnowienie około 1160 mieszkań socjalnych i 14 placówek służby zdrowia w Poznaniu.



W 2017 roku łączna wartość kredytów przyznanych Polsce przez Europejski Bank Inwestycyjny wyniosła 5,042 mld euro. EBI prognozuje, że w 2018 roku kwota kredytów przeznaczonych dla Polski będzie zbliżona do poziomu z ubiegłego roku.

Kredyty na inwestycje

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej.