Oferta firmy Budimex na budowę około 20-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S61 w województwie warmińsko-mazurskim została oceniona w przetargu jako najlepsza - poinformował olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Firma zamierza zaprojektować i zbudować odcinek za 484,3 miliona złotych.

Chodzi o odcinek od węzła Wysokie do Raczek. Przetarg na projekt i budowę rozstrzygnięto we wtorek w siedzibie olsztyńskiego oddziału GDDKiA.

Jak poinformowano w komunikacie, najkorzystniejszą ofertę na wykonanie około 20-kilometrowego fragmentu trasy złożyła firma Budimex SA z kwotą 484,3 mln zł. Planowany czas realizacji zadania to 29 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych (15.12 - 15.03).

Odcinek od węzła Wysokie do Raczek to jeden z trzech fragmentów drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Raczki. Rozstrzygniecie przetargów Szczuczyn - węzeł Ełk Południe (ok. 23 km), a także węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie (ok. 20 km wraz z połączeniem z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o dł. ok. 4 km) planowane jest na przełomie lutego i marca bieżącego roku.

Źródło: GDDKiA Wybrano wykonawcę jednego z warmińsko-mazurskich odcinków S61

O inwestycji

Inwestycja realizowana będzie w systemie "Projektuj i buduj". Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.

Zakończenie robót budowlanych planowane jest na początku 2021 roku.



Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko, odcinek Szczuczyn - Raczki jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Instrumentu "Łącząc Europę".