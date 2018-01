W tym roku jabłka są dwa razy droższe niż przed rokiem. Niektóre krajowe odmiany na początku stycznia kosztują 3,5-4,5 złotych za kilogram, czyli tyle, ile importowane mandarynki - poinformowała rzecznik rynku hurtowego w Broniszach Małgorzata Skoczewska.

Do droższych odmian należą: szara renta (boskop), cortland i lobo.



Jabłka są drogie, bo w ich zbiory w 2017 r. były o 30 proc. niższe niż rok wcześniej, a ponadto występują problemy z ich przechowywaniem z powodu słabej jakości owoców. Już teraz część zbiorów trzymanych w tradycyjnych przechowalniach się psuje. Dobre jakościowo owoce pochodzą zaś z przechowalni z kontrolowaną atmosferą i to one są najdroższe.

Jabłka będą drożeć

Chińczycy mają apetyt na jabłka znad Wisły. Polski potentat na celowniku Chińska spółka SDIC Zhonglu Fruit Juice chce za ponad 68,5 miliona złotych przej... zobacz więcej » W ofercie hurtowej na rynku w Broniszach odmiany takie jak np. ligol czy golden delicious sprzedawane są po ok. 2,3 zł/kg, czyli dwukrotnie drożej niż w styczniu ubiegłego roku. Odmiana champion jest droższa o 120 proc.



Sadownicy zapowiadają, że jabłka do lata jeszcze zdrożeją, dobrych jakościowo jabłek jest mało.



Choć z danych GUS wynika, że warzyw zebrano w 2017 roku tyle samo co rok wcześniej, to niekorzystne warunki meteorologiczne w ubiegłym roku, a w szczególności podczas zbiorów, spowodowały gorszą ich jakość. Dotyczy to m.in. cebuli, kapusty i warzyw korzeniowych.



Trudności ze zbiorem i przechowywaniem powodują, że większość warzyw jest w tym roku droższa w porównaniu do stycznia 2017 r.

Cebula, marchew, ziemniaki

Cebula biała sprzedawana jest w hurcie po 0,5-0,8 zł/kg, czyli o 40 proc. drożej niż rok temu. Marchew, która teraz kosztuje od 0,6-1,2 zł/kg jest o 1/3 droższa wobec cen sprzed roku i wykazuje tendencję wzrostową. Pietruszka jest o 2/3 droższa, kosztuje 3-4 zł za kg.



Krajowe ziemniaki są tanie, choć droższe niż rok temu, trzeba za nie zapłacić 0,4-0,55 zł/kg. Na rynku w Broniszach można też kupić "stare" ziemniaki sprowadzone z Belgii w cenie 0,5 -0,7 zł/kg. Są już młode ziemniaki z Francji i Cypru, kosztują od 2,5 zł za 1 kg (francuskie) do 3,5 zł/kg (cypryjskie).