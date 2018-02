Biuro podróży REJSCLUB.PL z Pruszcza Gdańskiego specjalizujące się w organizacji rejsów statkami turystycznymi poinformowało o swojej niewypłacalności. Klienci mają wrócić do domu. Roszczenia osób, które nie pojadą na wycieczki, pokryć ma ubezpieczenie firmy - wynika z komunikatu opublikowanego przez biuro.

"Wszystkie obecnie odbywające się imprezy turystyczne zorganizowane przez REJSCLUB.PL, zostaną zakończone w planowany sposób. REJSCLUB.PL pokrył wszelkie koszty związane z pobytem i zapewnieniem powrotu klientów do Polski" - napisano w komunikacie.

Jak informuje biuro, REJSCLUB.PL nie jest w stanie wywiązać się natomiast z umów dotyczących wycieczek rozpoczynających się po 8 lutego 2018 roku. Biuro nie jest także w stanie samodzielnie zwrócić klientom wpłaconych zaliczek.

Takich osób jest 60 - wynika z informacji przekazanej przez biuro do marszałka województwa pomorskiego. Żeby odzyskać pieniądze, powinni oni zgłosić się do Urzędu Marszałkowskiego albo bezpośrednio do ubezpieczyciela biura, czyli do firmy AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji.

"Marszałek województwa jest uprawniony do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów, a także w sprawach wypłaty środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego" - przypomniało biuro.

Jak odzyskać pieniądze?

Pełnomocnik biura złożył już do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku zawiadomienie o niewypłacalności. "Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego na bieżąco monitorują sytuację związaną z niewypłacalnością firmy REJSCLUB.PL W poniedziałek uruchomiona zostanie procedura dotycząca zwrotu wpłat dla osób, które zawarły umowy z firmą REJSCLUB.PL i których wyjazdy zostały zaplanowane po 8 lutego" - poinformował Urząd.

Zgłoszenie do Urzędu i ubezpieczyciela powinno zawierać imiona i nazwiska oraz adresy do korespondencji wszystkich klientów poszkodowanych w wyniku niewykonania lub niewykonania w części zobowiązań wynikających z umowy. Do zgłoszenia należy dołączyć:

kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, stanowiących imprezę turystyczną, zawartej między klientem a REJSCLUB.PL; kopię dowodu wpłaty na rzecz REJSCLUB.PL należności za usługi turystyczne, stanowiące imprezę turystyczną określoną w umowie; oświadczenie klienta stwierdzające niewykonanie przez REJSCLUB.PL zobowiązań umownych o określonej wartości; oświadczenie klienta zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata środków z zabezpieczenia finansowego posiadanego przez REJSCLUB.PL albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA

Roszczenie może złożyć klient, który zawarł umowę w imieniu wszystkich osób z umowy, jak również każdy klient z umowy we własnym imieniu - przypomina biuro.

Z informacji przekazanej przez REJSCLUB.PL wynika, że firma jest ubezpieczona na 830 tys. zł. Jeżeli ubezpieczenie nie pokryje strat wszystkich klientów, mogą oni domagać się wypłaty środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego - przypomniano w komunikatach.

W ofercie biura REJSCLUB.PL z Pruszcza Gdańskiego znajdowały się m.in. rejsy morskie po Morzu Śródziemnym, ale też bardziej odległe wyprawy - Po Stanach Zjednoczonych, Bermudach, Meksyku czy Kubie.