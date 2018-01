Odtwórz: Chcesz to zjeść, pośpiesz się. Te produkty spożywcze wkrótce mogą zniknąć

Najczęściej odwiedzaną siecią w Polsce jest Biedronka. Jej sklepy odwiedza 85 procent naszych rodaków - wynika z analizy agencji Market Side.

Raport "Sieci spożywcze" opracowany przez agencję Market Side pokazuje, gdzie Polacy robią zakupy i jak oceniają poszczególnie sieci spożywcze. Wynika z niego, że najpopularniejszą siecią w Polsce jest Biedronka, którą w ciągu ostatniego miesiąca odwiedziło 85 proc. Polaków. Dla 46 proc. z nas sieć należąca do portugalskiego Jerónimo Martins jest najczęstszy miejscem zakupów spożywczych.

Kto dalej?

Drugie miejsce wśród najpopularniejszych sieci zajął Lidl, w którym zakupy robiło 52 proc. badanych. Niemiecka sieć jest najczęstszym miejscem zakupów dla 9 proc. Polaków.

Na trzecim miejscu znalazł się Kaufland (tak jak Lidl należący do Schwarz Group). Zakupy w nim robi 34 proc. Polaków. Dla 7 proc. z nas jest to najczęściej odwiedzany sklep.



Na kolejnych miejscach uplasowały się hipermarkety Auchan, zwykłe sklepy osiedlowe, supermarkety i hipermarkety Tesco, sklepy Żabka, Netto, Intermarche, sklepy Carrefour oraz Społem.

Opinie klientów

Z raportu wynika również, że Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan oraz Aldi to najlepiej oceniane wśród klientów sieci spożywcze. Zdaniem twórców analizy wynika to z prowadzonych przez te sieci polityki niskich cen.





Źródło: tvn24bis.pl Najchętniej odwiedzane sklepy spożywcze

Jakie produkty przyciągają klientów do konkretnych sklepów? Z raportu wynika, że są to mięso i wędliny oraz nabiał. Te produkty były kluczowe dla osób robiących zakupy w Biedronce, Lidlu, Kauflandzie oraz sieci Auchan.

W przypadku nabiału zdecydowanym liderem jest Biedronka. Aż 46 proc. jej klientów przyszłoby do sklepu specjalnie w tym celu: najczęściej po mleko, masło lub margarynę, sery czy jogurty. Również mniejsze sieci dyskontowe – Aldi i Netto – dość mocno przyciągają nabiałem.

Co do pieczywa nadal nie do pobicia są sklepy osiedlowe oraz Społem. W warzywach i owocach dobrą pozycję mają Biedronka, Lidl oraz Carrefour Market.



Z kategorii niespożywczych w przypadku chemii gospodarczej dobrze wypadają hipermarkety Auchan i Carrefour, a w odzieży - hipermarkety Auchan, Tesco oraz Lidl.

Z raportu wynika również, że niemal wszystkie sieci odnotowały wzrost liczby kupujących w porównaniu do badania z 2012 roku.



"W znacznym stopniu wynika on ze wzrostu liczby sklepów w ciągu ostatnich 5 lat" - czytamy w raporcie.

Drugi wyraźny trend to rosnące współkorzystanie z różnych sieci. Jak zauważono, w 2017 roku przeciętny klient robił w ciągu ostatniego miesiąca zakupy w średnio 4,1 sieciach, podczas gdy w 2012 roku tylko w 2,5 sieciach.

Badanie firmy Market Side zostało przeprowadzone w listopadzie 2017 roku na próbie 600 osób. Maksymalny błąd statystyczny wynosi 4 proc.