Od dzisiaj zmieniły się stawki za przejazd płatnymi odcinkami autostrady A2 między Nowym Tomyślem a Koninem (Wielkopolskie). Samochody osobowe i motocykle zapłacą za przejazd całego odcinka 60 złotych, czyli o 3 złotych więcej niż dotąd.

Chodzi o odcinki zarządzane przez spółkę Autostrada Wielkopolska. Obowiązująca od dziś od 6.00 rano stawka za przejazd każdym z trzech ok. 50-kilometrowych odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem, wynosi dla samochodów osobowych i motocykli 20 zł. Do tej pory było to 19 zł.

Koszt przejazdu odcinkiem autostrady A2 Świecko - Nowy Tomyśl pozostał bez zmian. Pozostałym odcinkiem A2 (od Konina do Warszawy) zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (odcinek z Konina do Strykowa jest płatny i kosztuje 9,90 zł).

Na co pieniądze

Jak Autostrada Wielkopolska argumentuje podwyżkę? Rzeczniczka spółki Zofia Kwiatkowska poinformowała, że firma przeznacza pieniądze uzyskane z opłat za przejazd m.in. na bieżące zimowe i letnie utrzymanie autostrady, na remonty a także na spłatę kredytów.



Przypomniała, że w 2018 roku planowane jest rozpoczęcie rozbudowy obwodnicy Poznania - poszerzenie o trzeci pas ruchu trzynastokilometrowego odcinka obwodnicy od węzła Komorniki do węzła Krzesiny, oraz dobudowę i rozbudowę ekranów akustycznych. W przyszłym roku wzmacniana będzie też nawierzchnia autostrady na odcinku Poznań – Września.



Jak dodała, "ważnym czynnikiem wpływającym na wysokość stawek jest również fakt, że opłaty za przejazd autostradami koncesyjnymi nie są zwolnione z 23 proc. podatku VAT". - Naszych opłat nie można zatem porównywać ze stawkami na autostradach publicznych – podkreśliła Kwiatkowska.

Poprzednia podwyżka opłat na odcinkach AW miała miejsce w marcu 2017 roku.