Grupa PZU to jedna największych instytucji finansowych w Polsce

Były poseł PiS Andrzej Jaworski, tylko w ubiegłym roku zarobił w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń, blisko 1,5 miliona złotych brutto - wynika z raportu opublikowanego w czwartek przez spółkę. Spora cześć tej kwoty to premie i nagrody specjalne.

Do zarządu ubezpieczeniowej spółki Andrzej Jaworski, wieloletni poseł Prawa i Sprawiedliwości, został powołany 13 maja 2016 roku. Zrezygnował z pełnienia funkcji po roku - dokładnie 29 maja 2017 roku. Z opublikowanego w czwartek raportu rocznego PZU wynika, że Andrzej Jaworski przez prawie pięć miesięcy ubiegłego roku zarobił blisko 1,5 mln złotych brutto.

Zarobki w PZU

Jak wynika z raportu, od 1 stycznia do 29 maja ubiegłego roku Jaworski jako członek zarządu PZU zarobił 945 tys. złotych. W tej kwocie uwzględniono także premie i nagrody specjalne - 282 tys. złotych oraz wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji w wysokości 276 tys. złotych.

To jednak nie koniec. Nazwisko Jaworskiego figuruje też w tabeli "wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze wypłacone przez pozostałe podmioty z Grupy PZU". Z tego tytułu były poseł PiS zarobił 492 tys. złotych. Z tego 135 tys. złotych to premie i nagrody specjalne, a 149 tys. złotych - wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji, wypłacone przez spółkę-córkę PZU Życie.

W sumie, były parlamentarzysta zarobił w ubiegłym roku w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń 1,43 mln złotych.

W czasie pełnienia swojej funkcji były poseł PiS otrzymał jednak także "świadczenia niepieniężne przyznane przez PZU oraz podmioty zależne PZU" w wysokości 135 tys. złotych.

Kim jest Andrzej Jaworski?

Andrzej Jaworski jest byłym prezesem Stoczni Gdańsk, a także posłem trzech kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W przeszłości był też m.in. radnym Gdańska oraz radnym sejmiku województwa pomorskiego.

Trzy razy (bez sukcesu) ubiegał się o fotel prezydenta Gdańska.