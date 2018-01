Ograniczenie handlu w niedzielę to początek zmian systemowych. Pracownicy handlu będą mogli odetchnąć - mówił w TVN24 BiS Alfred Bujara, przewodniczący NSZZ "Solidarność" Handlu. Dodał też, że pracownicy tej branży nie muszą obawiać się zwolnień.

Alfred Bujara, przewodniczący NSZZ "Solidarność" Handlu mówił w TVN24 BiS, że podpisanie przez prezydenta ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, jest początkiem zmian systemowych w branży handlowej.

Ulga dla pracowników

- Od lat walczyliśmy o poprawę warunków pracy i wolne niedziele to początek zmian. Mamy dwie wolne niedziele, ale czasami tych wolnych niedziel będzie więcej. Pracownicy handlu już w tym roku będą mogli trochę odetchnąć. Niedziela jest do odpoczynku, a nie do wyzysku pracownika - mówił Bujara i dodał, że pracodawcy już wymyślają sposoby na to, jak ominąć ograniczenie handlu.



- W Niemczech za złamanie takiego zakazu jest kara w wysokości miliona euro a u nas będzie to od 1 do 100 tysięcy złotych. To jest nic dla sieci handlowych. Zobaczymy, czy Państwowa Inspekcja Pracy będzie skuteczna w egzekwowaniu przepisów - dodał.



Gość TVN24 BiS mówił również, że jeśli sieci handlowe będą zmieniać czas pracy tak, że pracownicy będą zmuszani przychodzić do pracy kwadrans po północy, czyli już w poniedziałek, to jego organizacja będzie wnioskowała o nowelizację ustawy.

Zwolnień nie będzie

- W naszej wersji ustawy proponowaliśmy, aby doba kończyła się o 5 rano, bo znamy przedsiębiorców. Jeśli będzie działo się tak, że pracownicy będą musieli przychodzić do pracy po północy, to będziemy wnioskować o nowelizację ustawy, aby doba zaczynała się o 22 i kończyła w poniedziałek o 5 rano - zapowiedział Alfred Bujara.



Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Handlu mówił również, że obecnie w handlu brakuje około 150 tysięcy pracowników. - Pracownicy nie boją się, że stracą pracę, bo niedziela nie jest dniem wysokoobrotowym. Sieci handlowe nie mogą dziś zwalniać, bo obroty w sobotę będą rosły, co pokazują dni przed świętami - dodał.

Podpis prezydenta

We wtorek w Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy ograniczającej handel w niedziele.



Zgodnie z nowymi przepisami od 1 marca 2018 r. w każdym miesiącu będą dwie niedziele handlowe - pierwsza i ostatnia. Od 1 stycznia 2019 roku będzie to tylko jedna niedziela w miesiącu - ostatnia, a od 1 stycznia 2020 roku będzie obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku.