Przejęcie poboru opłat za przejazd po drogach krajowych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego pozwoli na optymalizację kosztów, a państwo będzie miało kontrolę nad Krajowym Systemem Poboru Opłat - poinformował w czwartek dziennikarzy szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Umowa z obecnym operatorem poboru opłat - firmą Kapsch wygasa 3 listopada tego roku. Po tej dacie pobór przejmie inspekcja transportu.

Jak wyjaśnił minister, koszty funkcjonowania systemu stanowią około 40 procent. Wpływy dotychczasowe wyniosły około 8,6 mld zł, a koszty to 3,3 mld zł. - Jesteśmy przekonani, że przejmując to zadanie Inspekcja Transportu Drogowego będzie mogła optymalizować koszty, a państwo będzie miało bezpośrednią kontrolę nad pracą tego systemu i będzie miało wpływ na wielkość kosztów - powiedział podczas czwartkowej konferencji minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.



- Dla nas jest niezmiernie ważne to, że musimy przygotować jednolity system poboru opłat na drogach krajowych - bez względu na to, czy będą to autostrady, drogi ekspresowe, czy drogi krajowe - zaznaczył minister.



Adamczyk przypomniał, że Inspekcja Transportu Drogowego przejmie Krajowy System Poboru Opłat.

Założenia ustawy

Zgodnie z projektem ustawy, do GITD zostaną przeniesione wszystkie kompetencje związane z systemem poboru opłaty elektronicznej oraz opłaty za przejazd autostradą na odcinkach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Obecnie zarządzanie systemem poboru opłat dla GDDKiA realizuje firma Kapsch, której kontrakt kończy się w listopadzie przyszłego roku.



Nowe zadania GITD będzie wykonywał samodzielnie (ewentualnie z pomocą innych organów administracji rządowej), a zakres czynności, które będą mogły zostać powierzone podmiotom trzecim z sektora prywatnego, zostanie ograniczony do niezbędnego minimum.



Projektodawcy ustawy zapewniają, że rozwiązanie pozwoli uniezależnić procesu poboru opłat drogowych od podmiotów trzecich. Ponadto dzięki przejęciu pełnej kontroli nad KSPO przez administrację państwową ułatwione będzie ewentualne dokonywanie szybkich zmian w systemie.

Nowe przepisy mają też zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych gromadzonych w systemie i wyższą standaryzację rozwiązań, w tym możliwości rozwoju KSPO i jego integracji z innymi systemami teleinformatycznymi.