Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja i Serbia podpiszą deklarację łańcucką w sprawie szlaku Via Carpatia - poinformował w Przemyślu (Podkarpackie) minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dodał, że konferencja w tej sprawie powinna się odbyć za kilka tygodni.

Adamczyk był w sobotę gościem jednego z paneli w trakcie XX edycji konferencji "Europa Karpat".

W swoim wystąpieniu mówił przede wszystkim o szlaku Via Carpatia. Przypomniał, że idea utworzenia szlaku została zapoczątkowana w 2006 roku w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem ówczesnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Poszukiwania sojuszników

Szybciej do lotniska. Drugie podejście do rozbudowy ekspresówki Wraca temat budowy około 9,7 kilometra drugiej jezdni drogi ekspresowej S1, wiod... zobacz więcej » Minister podkreślił, że Via Carpatia musi być wpisana w sieć bazową TEN-T - główny szlak transportowy UE. - Wtedy jest pewność, że będzie zrealizowany cały szlak i będzie dofinansowany z pieniędzy Unii Europejskiej - dodał.



Adamczyk powiedział, że rząd ciągle szuka państw, które lobbowałyby we Wspólnocie za wpisaniem tej drogi do bazy TEN-T. Zapowiedział, że do grupy państw, które podpisały tzw. pierwszą i drugą deklarację łańcucką dołączą kolejne.



- Za kilka tygodni, najpóźniej na przełomie I i II kwartału, odbędzie się trzecia konferencja państw, które podpisały deklarację łańcucką w sprawie Via Carpatia. W czasie tej konferencji do tej grupy przyłączyć się mają kolejne kraje: Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja i Serbia. Właśnie po to, aby zdobywać jak najszersze poparcie dla tej inicjatywy - zaznaczył.

Ważny szlak

Według ministra, dla Via Carpatia bardzo ważne są odnogi od głównego przebiegu trasy. Jako przykład podał państwa bałkańskie, które dzięki Via Carpatia zyskują otwarcie na Morze Bałtyckie i widzą w tym szanse na rozwój.



Adamczyk przypomniał, że w ubiegłym roku rząd przyjął plan finansowy, który zapewnił finansowanie całej inwestycji. Dodał, że szlak ten jest ważny nie tylko dla Polski, ale dla wszystkich państw całej ściany wschodniej Europy. Szef resortu infrastruktury zapowiedział, że ostateczny termin powstania całego polskiego odcinka Via Carpatia to 2025 rok.

Kierowcy pojadą szybciej. Niemal 200 milionów złotych na odcinek trasy Via Carpatia Ponad 196,3 milionów złotych kosztować będzie budowa drogi ekspresowej S19 na od... zobacz więcej » Adamczyk wspomniał również, że będzie chciał przywrócić ruch pociągów na linii 102, która prowadzi z Przemyśla do Malhowic (planowanego przejścia z Ukrainą) i dalej do Chyrowa na Ukrainie. Odnosząc się do planowanego przejścia Malhowice-Niżankowice powiedział, że dzięki modernizacji linii kolejowej, będzie to przejście drogowo-kolejowe, a nie tylko drogowe.

Z Litwy do Grecji

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać między innymi do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.



Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku), wskazuje budowę szlaku jako priorytet inwestycyjny.



Całkowita długość tego szlaku w Polsce wyniesie około 760 km. Na Podkarpaciu S19, która będzie częścią trasy Via Carpatia, będzie miała docelowo około 170 km.

Źródło: PAP Przebieg Via Carpatia

O konferencji

Cykl konferencji Europa Karpat został zapoczątkowany w 2010 roku. W jego ramach odbyły się już sesje między innymi w Krynicy-Zdroju, Przemyślu i Krasiczynie oraz na Ukrainie.

Spotkania mają pomóc we wzmocnieniu współpracy i pogłębienie transgranicznej współpracy regionalnej. Konferencja stanowi też forum wymiany poglądów i pomysłów dotyczących wspólnych działań na rzecz rozwoju Karpat oraz Europy Środkowo-Wschodniej.