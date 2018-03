Już w najbliższą niedzielę przekonamy się, jak wygląda zakaz handlu w praktyce. Kolejne sieci sklepów i galerie handlowe informują o swoich planach na 11 marca. Część placówek będzie zamkniętych, niektóre zapowiadają zmiany godzin otwarcia w piątki i soboty.

Zgodnie z nowymi przepisami 11 marca przypada pierwsza niedziela z zakazem handlu. Wszyscy planujący na ten dzień zakupy muszą przygotować się zatem na utrudnienia.

DNI BEZ HANDLU W 2018 ROKU

W niedziele nieczynne będą bowiem sklepy Biedronka, Lidl, Auchan, Tesco, Simply, Carrefour, Kaufland, E.Leclerc, Netto czy Piotr i Paweł. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy placówka jest zlokalizowana na terenie dworca.

Zgodnie z opinią ministerstwa rodziny i pracy oraz Państwowej Inspekcji Pracy możliwe jest także prowadzenie handlu osobiście przez franczyzobiorców. Stąd informacja, którą otrzymaliśmy z biura prasowego sieci, że "franczyzobiorcy Żabki będą mogli prowadzić działalność w niedziele objęte ograniczeniami, pod warunkiem realizowania sprzedaży osobiście i na własny rachunek". Zakupy zrobimy również w innych mniejszych sklepach, ale za kasą także musi stanąć właściciel.

Ponadto w niedziele otwarte będą także stacje benzynowe. To jeden z ponad 30 wyjątków zawartych w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele. Na tej liście widnieją ponadto między innymi apteki, lodziarnie, sklepy z pamiątkami, z prasą, biletami komunikacji miejskiej oraz punkty gastronomiczne.

Dłuższe godziny otwarcia

Odpowiedzią niektórych sieci handlowych na niedzielny zakaz jest wydłużenie pracy sklepów w inne dni.

Zrobi tak między innymi Lidl. Placówki w piątki i soboty będą czynne do 22:00. - W poniedziałki, jak i w kolejne dni tygodnia, sklepy będą czynne od godziny 7:00 rano - poinformowała Aleksandra Robaszkiewicz, PR Manager Lidl Polska w odpowiedzi na pytania tvn24bis.pl.

Choć niektóre ze sklepów Lidla już wcześniej pracowały do 22:00, to nie było to normą. W zależności od lokalizacji sklepy należące do sieci były czynne do 20:00 czy 21:00. Po wejściu w życie zakazu, godziny pracy wszystkich sklepów zostaną zrównane - tłumaczą przedstawiciele sieci.

Na wydłużenie godzin otwarcia sklepów w każdy piątek i sobotę o godzinę zdecydowała się także Biedronka. "Dzięki czemu będą one czynne przynajmniej do godz. 22:00. Część sklepów w wybranych lokalizacjach będzie czynna nawet do godz. 23:00" - poinformowano w komunikacie prasowym.

Zmian nie wyklucza także Carrefour, jednak godziny pracy poszczególnych sklepów nie są narzucane odgórnie. "Decyzje o sposobie pracy sklepów będą, jak dotychczas, podejmowane lokalnie przez ich dyrektorów. Nie stosujemy nowej ogólnej reguły, a tylko wybrane sklepy zmienią godziny otwarcia dla klientów w piątki i soboty" - wyjaśniło biuro prasowe Carrefour Polska.

Wiadomo, że takim obiektem będzie na przykład Carrefour w warszawskiej Galerii Północnej. Jak poinformowała tvn24bis.pl Agnieszka Nowak, dyrektor obiektu, deklaracja wydłużenia godzin pracy hipermarketu trafiła już na jej biurko. W piątki sklep ma być otwarty aż do północy.

Wydłużania godzin pracy nie planuje Kaufland, który już teraz jest otwarty w godzinach 7:00-22:00.

Niedziela w centrach handlowych

W niedziele objęte zakazem trudno będzie o zakupy w centrach handlowych. Galerie chcą jednak skusić klientów ofertą gastronomiczną (otwarte mogą być restauracje czy kawiarnie), czynnymi kwiaciarniami, aptekami czy kinami.

Białystok

W Białymstoku w niedzielę 11 marca w godzinach 10:00-20:00 otwarta będzie Galeria Biała. Zamknięty w niej pozostanie tylko jeden punkt gastronomiczny, pozostałe będą działały bez zmian. Podobnie jak kino.

W tych samych godzinach będzie otwarta druga z największych białostockich galerii - Alfa. Otwarte pozostaną wszystkie lokale gastronomiczne, a ponadto: kwiaciarnia, apteka, pralnia, biuro podróży. Klienci będą mogli się także wybrać do kina.

Wrocław

We Wrocławiu otwarta będzie galeria Wroclavia. W niedzielę 11 marca klienci będą mogli wybrać się do kina, skorzystać z siłowni, strefy gastronomicznej, sali zabaw, banku, pralni, a także usług szewskich.

W stolicy Dolnego Śląska otwarte będą także inne centra handlowe: Magnolia, DH Korona, Arkady, Aleja Bielany oraz Pasaż Grunwaldzki. Czynne pozostaną w nich kina, części gastronomiczne, myjnia, oddziały banków, a także siłownia. Zamknięta - oprócz parkingu - pozostanie natomiast galeria Renoma.

W przypadku centrum handlowego Sky Tower otwarty będzie zarówno punkt widokowy, jak i kasa biletowa. Ponadto działać będą restauracje, kręgielnia oraz siłownia.

Szczecin



W stolicy Pomorza Zachodniego otwarte będą centra handlowe Galaxy i Kaskada. W środku do usług klientów będą zarówno kino, kręgielnia, centrum fitness, punkty gastronomiczne jak i oddziały banków.



W przypadku centrum handlowego Turzyn otwarcie lokali będzie odbywać się na zasadzie dobrowolności przez najemców, których nie obowiązuje ustawowy zakaz handlu.

Zamknięte będą natomiast centrum handlowe Ster oraz Outlet Park Prawobrzeże.

Gdańsk

W Galerii Bałtyckiej czynne będą między innymi gastronomia, cukiernie, bank, kantor i sklep z artykułami tytoniowymi. Łącznie do dyspozycji klientów pozostanie 22 z około 200 wszystkich lokali.

Otwarte zostanie także centrum handlowe Madison Gdańsk-Śródmieście. Działalność prowadzi tam około 105 najemców - w tym siłownia i restauracje. Nie ma jednak jasnych deklaracji od właścicieli sklepów, którzy z nich zdecydują się na handel w dni objęte zakazem.

W Centrum Manhattan Gdańsk-Wrzeszcz czynne będą kręgielnie, klub fitness i gastronomia. Otwartych zostanie 10 z 70 lokali. Z kolei w Parku Handlowym Matarnia Gdańsk-Matarnia otwartych będzie 8 z 80 lokali.

Śląsk

W Galerii Jurajskiej w Częstochowie działać będą kino, siłownia, a także kawiarnie i restauracje znajdujące się w strefie gastronomicznej.

W katowickich galeriach Silesia City Center oraz Galerii Katowicka otwarte będą strefy gastronomiczne, multikino, siłownia, salony fryzjerskie, salony kosmetyczne, oddziały banków, a także place zabaw dla dzieci.

W Forum Gliwice działać będą kino, kawiarnie, restauracje oraz myjnia.

W Gemini Park w Bielsku-Biała do dyspozycji odwiedzających będzie oferta rozrywkowo-usługowa oraz strefa restauracyjna, plac zabaw, a także siłownia. Ponadto galeria przygotowała specjalne "rabaty", dla tych którzy wybiorą się w niedzielę do otwartych lokali.

Łódź

W łódzkiej Manufakturze czynne będą kino, kręgielnia, lodowisko, restauracje i kawiarnie na rynku.

Podobnie w centrum handlowym Sukcesja, gdzie do dyspozycji odwiedzających będą salony fryzjerskie, kioski, oddziały banków, park trampolin, kwiaciarnia, kino, kręgielnia, fitnessclub oraz lokale gastronomiczne.

W Galerii Łódzkiej działać będą między innymi piekarnia, lokale gastronomiczne oraz apteka. W Porcie Łódź odwiedzający skorzystają z kawiarni, restauracji, siłowni, biura podróży, strefy dla dzieci.

Poznań

W centrum handlowym Avenida (połączonym z dworcem PKP i PKS) zamkniętych będzie 80 procent lokali. Do dyspozycji pozostaną jednak lokale typu fryzjer, dorabianie kluczy, normalnie będzie także działała cała strefa gastronomiczna.

W centrum handlowym Posnania klienci będą mogli skorzystać z oferty kina, klubu fitness z basenem, kręgielni, punktów usługowych, kwiaciarni oraz kawiarni i restauracji. Dodatkową propozycją dla najmłodszych będzie ogromny dmuchaniec.

W Starym Browarze dla wszystkich klientów otwarty będzie Pasaż oraz Dziedziniec Sztuki, a w tych przestrzeniach takie lokale jak: multikino, bawialnia dla dzieci, drogeria, kawiarnie oraz restauracje.

Warszawa

Wcześniej informowaliśmy także o planie pracy niektórych stołecznych galerii handlowych. - Od 9 marca próbnie wydłużymy godziny otwarcia centrów w piątki i soboty do godz. 23.00. Będziemy bacznie obserwować rezultaty zmian i na tej podstawie wprowadzać korekty, jeśli będą konieczne - zapowiadała w tvn24bis.pl Monika Lewczuk-Kuropaś, rzecznik prasowy Unibail-Rodamco Polska.



Oznacza to, że Galeria Wileńska będzie czynna dwie godziny, a Galeria Mokotów i Arkadia godzinę dłużej niż obecnie.