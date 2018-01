Po komentarzach ministra finansów Stanów Zjednoczonych na temat preferowanego przez administrację niskiego kursu dolara media ostrzegły w czwartek przed "widmem wojny walutowej" i "niebezpieczną grą największej gospodarki świata. Wkrótce potem prezydent Donald Trump powiedział, że "chce silnego dolara".

W czwartek po południu Trump zajął stanowisko w sprawie polityki walutowej, po tym gdy po środowym wystąpieniu ministra finansów USA Stevena Mnuchina w Davos dolar stracił gwałtownie na wartości i zaliczył najgorszy dzień od sześciu miesięcy, a jego kurs do euro był najniższy od 2014 roku.

"Mocny złoty gorszy niż ptasia grypa". Część firm już sprzedaje towary ze stratą Polskie firmy produkujące i eksportujące mięso drobiowe mogą stracić ponad 370 m... zobacz więcej »

Tani dolar

Notowania dolara odbiły się, ale inwestorów niepokoją sygnały dotyczące amerykańskiego protekcjonizmu, Trump podkreślił zaś, że wypowiedź Mnuchina była "wyrwana z kontekstu".



Minister ocenił w środę, występując na Światowym Forum Ekonomicznym, że niższy kurs dolara jest korzystny dla USA "w kontekście handlu i szans (związanych z nim)", co - jak podkreślają media - jest złamaniem pewnego tabu, którego powinni przestrzegać politycy, których wypowiedzi mogą wpłynąć na notowania walut.



Szef Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi powiedział w czwartek rano, oględnie krytykując Mnuchina, że "posługiwanie się w odniesieniu do zmian w kursach wymiany językiem, który nie odzwierciedla (...) tego, co zostało uzgodnione" na forach międzynarodowych, spowodowało podbicie kursu euro.

Zobowiązania

"W ujęciu mniej dyplomatycznym - wyjaśnia "Les Echos" - (Draghi) zarzucił Stanom Zjednoczonym, że nie respektują zobowiązań przyjętych pod egidą Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) w październiku".



Wystąpienie Mnuchina w sposób mniej lub bardziej zawoalowany skrytykowali też europejscy ministrowie finansów i szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Christine Lagarde, która powiedziała, że wartość dolara "jest determinowana przez rynki".



Chodzi o to - pisze AFP - że obniżenie kursu dolara sprawi, iż amerykański eksport stanie się bardziej konkurencyjny, podczas gdy podniosą się ceny towarów importowanych; to pozwoli Trumpowi spełnić jedną z obietnic wyborczych, czyli obniżyć deficyt handlowy USA, jednak stanie się to kosztem handlowych partnerów.

Polska wśród najszybciej wyludniających się krajów świata Populacje państw Europy Środkowo-Wschodniej będą się kurczyć w dramatycznym temp... zobacz więcej »

Walutowe wojny

AFP ocenia więc, że Mnuchin mógł "postraszyć dodatkową bronią w wojnie handlowej prowadzonej przez Waszyngton, który chce promować Amerykę przede wszystkim".



Korzyść z takiej polityki byłaby krótkoterminowa; na osłabienie dolara Chiny mogłyby zareagować osłabieniem własnej waluty, aby zachować konkurencyjność.

- Wszystko to może sprowokować wyścig walut w dół, bo wszyscy będą chcieli mieć bardziej konkurencyjną walutę niż dolar - mówi AFP ekonomista i szef firmy Oxford Economics Greg Daco.



"Les Echos" wyjaśnia, że wojna walutowa to "konkurencyjny wyścig w dewaluowaniu walut" i zarazem bardzo niebezpieczna gra "nawet dla największej gospodarki świata". Retorsje gospodarek azjatyckich mogą być dotkliwe nawet dla USA - pisze francuski dziennik.