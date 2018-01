Odtwórz: Zuber: realna perspektywa wejścia do strefy euro to 4-5 lat

Jeśli przyjmiemy euro, to w wypadku recesji, która w cyklu koniunkturalnym w końcu się pojawi, utracimy możliwość reagowania - powiedział premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej".

Morawiecki był pytany w wywiadzie dla "DGP", o jakie kwestie pytali go inwestorzy podczas Światowego Forum Gospodarczego w Davos.

- Polska zdumiewa wszystkich tym, jak szybko się rozwija. Mało kto wierzył, że uzyskaliśmy 30 mld więcej z podatku VAT w jednym roku, że luka VAT zmniejszyła się o prawie połowę - powiedział szef rządu. Jak mówił, jest też pytany o to, jak udało się dokonać tego, że jeszcze 12 miesięcy temu większość prognoz mówiło o wzroście PKB na poziomie 2-3 proc., a "dzisiaj mówimy o dynamie wzrostu przekraczającej 4 proc.".



- W 2017 r. wzrost PKB przekroczył nasze oczekiwania i pewnie wyniósł około 4,5 proc. Na ten rok zaś konserwatywnie i ostrożnie założyliśmy, że będzie to 3,8 proc. - powiedział premier. Dopytywany, że może to być nawet 4 proc., szef rządu powiedział: "Nie potwierdzę, nie zaprzeczę. Na razie trzymamy się naszych ostrożnych prognoz".



- Przy zbilansowanym eksporcie i imporcie, a nawet lekkiej nadwyżce, przy przyspieszających inwestycjach, wiele krajów z ogromnym zainteresowaniem i nutką zazdrości patrzy na naszą gospodarkę - ocenił Morawiecki.

Przyjecie euro?

Szef rządu był też pytany, czy dla poprawienia pozycji Polski w Unii Europejskiej dobrym ruchem nie byłaby jasna deklaracja chęci przystąpienia do strefy euro. Morawiecki ocenił, że "przystąpienie do strefy euro, dzisiaj lub w najbliższej przyszłości, to jest igranie z ogniem". - Kiedy wystąpi kolejny kryzys, recesja lub gwałtowne spowolnienie wzrostu, a to prędzej czy później w cyklu koniunkturalnym się pojawi, to utracimy możliwość reagowania - podkreślił premier.

- W Polsce rozmawiamy o euro, jakby to był akt ideologiczny albo prosta decyzja gospodarcza. To jednak nie jest kwestia ideologii ani tym bardzie niskiej rangi decyzja o charakterze ekonomicznym. To jest fundamentalna decyzja, jeśli chodzi o politykę makroekonomiczną - powiedział premier.

Za wcześnie

Zaznaczył, że łączenie się z jednolitym obszarem walutowym jest zasadne w przypadku krajów o podobnej strukturze produkcji, konkurencyjności czy elastyczności rynków pracy i usług. Tymczasem - mówił Morawicki - tego ciągle między Polską a krajami strefy euro nie ma.



- Dopiero wychodzimy z komunizmu i ogromne uzależnienie od kapitału zagranicznego, które zafundował nam model gospodarczy wybrany ponad ćwierć wieku temu, powoduje, że przed nami stoją zupełnie inne wyzwania niż te, które dotyczą południa czy północy strefy euro - powiedział szef rządu.



Jak dodał, "jeśli struktura naszej gospodarki, dochód rozporządzalny do dyspozycji mieszkańca będzie bardzo podobny do tego w Holandii, Austrii czy Belgii, to możemy wtedy wrócić do tematu euro".