Eksperci, politycy opozycji i organizacje pozarządowe powinny edukować i uświadamiać społeczeństwo na temat korzyści i strat związanych z wejściem Polski do strefy euro - wynika ze środowej debaty stowarzyszenia Plan Petru. Lider stowarzyszenia Ryszard Petru wypomniał premierowi Mateuszowi Morawieckiemu na Twitterze, że kiedyś w sprawie przyjęcia euro "myślał inaczej."

Plan Petru to stowarzyszenie, które na początku stycznia powołał były już lider Nowoczesnej. Stowarzyszenie ma być "kontrofertą" dla programu gospodarczego premiera Mateusza Morawieckiego. W środę w Sejmie stowarzyszenie zorganizowało debatę poświęconą perspektywie wejścia Polski do strefy euro.

- Polacy patrzą na strefę euro jako na zagrożenie, a poziom edukacyjny społeczeństwa w kwestiach ekonomicznych jest bardzo niski - mówił Ryszard Petru. Zaznaczył, że w Polsce brakuje pogłębionych analiz i szerokiej debaty na temat przyjęcia wspólnej europejskiej waluty.

Petru o Morawieckim: kiedyś myślał inaczej

Ryszard Petru wypomniał też premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że kiedyś w sprawie przyjęcia euro "myślał inaczej." Petru zamieścił na Twitterze fragment wypowiedzi Mateusza Morawieckiego z debaty o euro, zorganizowanej przez resort finansów w 2013 roku. Premier był wówczas prezesem banku BZ WBK.

Rok 2013.

Debata Min. Finansów o #euro.

Brałem w niej udział razem z M. Morawieckim (wówczas Prezesem BZ WBK).



Wtedy jeszcze myślał samodzielnie. O euro wypowiadał się zupełnie inaczej. Racjonalnie. pic.twitter.com/PiAdMpMix2 — Ryszard Petru (@RyszardPetru) 14 marca 2018

Morawiecki mówił wtedy: - Obok kwestii korzyści i kosztów z wejścia do euro, jest też kwestia korzyści i kosztów z przygotowania do wejścia do strefy euro. I sam fakt przygotowywania i zmiany strukturalne, są dla polskiej gospodarki bardzo pozytywne, ponieważ dążymy tym samym do wyższej spójności strukturalnej ze zdrowymi krajami, które podnoszą swoją konkurencyjność - oceniał jako prezes banku.

Petru skomentował tę wypowiedź sprzed pięciu lat, wygłoszoną przez obecnego premiera: "Wtedy jeszcze myślał samodzielnie. O strefie euro wypowiadał się inaczej. Racjonalnie".

Premier o przyjęciu wspólnej waluty

Dzisiaj premier nie jest zwolennikiem przyjęcia wspólnej waluty. - Wejście Polski do strefy euro to nie jest dzisiaj temat, który bierzemy pod uwagę - mówił na początku stycznia Mateusz Morawiecki.

O tym, że Polska nie zamierza obecnie przyjmować wspólnej waluty Morawiecki mówił wielokrotnie. Podczas szczytu Unii Europejskiej w Brukseli w połowie grudnia ubiegłego roku tłumaczył, że wiele krajów należących obecnie do strefy euro dopiero wychodzi z ostatniego kryzysu gospodarczego.