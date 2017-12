Chcesz zainwestować na giełdzie? Zobacz, co musisz wiedzieć

Chcesz zainwestować na giełdzie? Zobacz, co musisz wiedzieć

3,48 złotego - tyle trzeba było płacić za dolara około 13.00. Amerykańska waluta tak tania względem złotego nie była od trzech lat.

To nie był dobry rok dla dolara. Amerykańska waluta mocno osłabiła się względem najważniejszych walut, na czym skorzystał także złoty. Dziś około 13:00 za jednego dolara należało zapłacić 3,48 zł, a jeszcze 12 miesięcy temu było to ponad 4,23 złote. Oznacza to spadek o ponad 17 proc.

Wartość amerykańskiej waluty obniżyła się również wobec euro. W ostatnich 12 miesiącach kurs na tej parze zmienił się aż o 14 proc. na korzyść europejskiej waluty. W tym okresie dolar osłabił się także wobec franka szwajcarskiego (4,87 proc.), brytyjskiego funta (ponad 10 proc.).

Dlaczego?

- Podstawowym powodem przeceny jest negatywne nastawienie inwestorów. Amerykańska waluta osłabia się, gdy są ku temu powody (tak jak w środę, kiedy opublikowane zostały dane dotyczące rynku instrumentów dłużnych), ale nie chce się wzmacniać, gdy napływające z USA odczyty są dobre - uważa Marcin Lipki, główny analityk firmy Cinkiarz.pl i dodaje, że ostatni raz kurs dolara w relacji do złotego był tak nisko 3 lata temu.



- Kontynuacja słabości dolara pod koniec roku, w kontekście wysokiego tempa wzrostu gospodarczego w Polsce i regionie, to dobra wiadomość dla polskiej waluty - dodał.

Źródło: stooq Notowania pary USD/PLN w ostatnich 12 miesiącach

Będzie zmiana?

Z kolei Filip Kondej, analityk Domu Maklerskiego XTB, zauważa, że czynniki makroekonomiczne, takie jak trzykrotne podwyższenie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych oraz przyjęcie reformy podatkowej w tym kraju, powinny sprzyjać dolarowi.



- Patrząc na czynniki makroekonomiczne ciężko jest wytłumaczyć takie zachowanie głównej pary walutowej (EUR/USD). Z punktu widzenia polityki monetarnej teoretycznie powinniśmy mieć do czynienia z odwrotną sytuacją. Być może nowy rok przyniesie nowe otwarcie dla amerykańskiej waluty - uważa Filip Kondej.

Złoty do innych walut

Oprócz dolara, złoty w piątek umacnia się także wobec euro i franka. Jak zauważa Damian Rosiński z Domu Maklerskiego AFS, bariera 4,20 za euro została wyraźnie już przełamana. Około godziny 13.00 za jedno euro trzeba było płacić 4,18 zł, co jest najniższym poziomem od 7 miesięcy.

- Kurs franka do złotego jest dokładnie tam, gdzie był 15 stycznia 2015 r., kiedy Szwajcarski Bank Centralny uwolnił kurs franka do euro - dodaje Rosiński. Polska waluta umocniła się w tym roku do szwajcarskiej o 13 proc.