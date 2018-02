Największy od sześciu lat spadek indeksu S&P 500 zbiera żniwa na europejskich parkietach. Zniżki widać między innymi na Giełdzie Papierów Wartościowych. Na otwarciu wtorkowych notowań indeks 20 największych spółek na warszawskim parkiecie tracił 2,41 procent.

Około godziny 9:30 spadki były widoczne także na parkietach w Europie Zachodniej. Francuski indeks CAC40 tracił 2,84 procent, niemiecki DAX o 2,99 procent, brytyjski FTSE250 o 2,35 procent, zaś hiszpański IBEX35 - 2,27 procent.

Wcześniej silne spadki obserwowaliśmy także na azjatyckich giełdach.

Indeks WIG, obejmujący wszystkie spółki notowane na warszawskim parkiecie, znalazł się 2,47 procent pod kreską.

Źródło: stooq.pl Notowania indeksu WIG w ostatnich trzech dniach

Na otwarciu wtorkowych notowań indeks 20 największych spółek tracił zaś 2,41 procent. Około godziny 10:00 największe spadki obserwowaliśmy na akcjach KGHM - 3,17 procent, Tauronu - 3,32 procent, Orange - 3,39 procent oraz Energa - 3,26 procent. Sporo, bo blisko 3 procent tracił także PKN Orlen.

W poniedziałek rada nadzorcza paliwowego giganta odwołała z zarządu spółki prezesa Wojciecha Jasińskiego, wiceprezesa Mirosława Kochalskiego oraz Marię Sosnowską, jako członka zarządu. Na prezesa płockiego koncernu rada powołała Daniela Obajtka.

Źródło: stooq.pl Notowania indeksu WIG-20 w ostatnich trzech dniach

Jakie prognozy

Serię spadków zapoczątkowała poniedziałkowa sesja na Wall Street gdzie indeks Dow Jones spadł o 4,60 procent. Był to największy spadek tego indeksu od sierpnia 2011 roku. Znacznie obniżyły się również pozostałe indeksy a S&P 500 znalazł się na minusie licząc od początku 2018 roku.

Polska się bogaci. Będziemy mieli mniej pieniędzy z Brukseli - Będziemy się zdecydowanie opowiadali przeciwko powiązaniom Funduszy Europejski... zobacz więcej » Oczekuje się, że tendencja spadkowa utrzyma się przez cały wtorek, a być może i w następnych dniach.

Zaniepokojenie skalą przeceny na Wall Street wyraził Biały Dom. Jego rzecznik Raj Shah powiedział, że Biały Dom zawsze martwi się, gdy giełdy tracą na wartości, ale fundamenty amerykańskiej gospodarki są silne.

W opinii Arta Cashina, dyrektora z UBS, korekta na amerykańskiej giełdzie może potrwać dłużej, chociaż Quincy Krosby, główny strateg rynkowy z Prudential Financial uważa, że drugi raz taka silna przecena nie powinna się szybko wydarzyć, gdyż inwestorzy mogą zacząć już szukać okazji do kupowania przecenionych akcji.

- Taka wyprzedaż, patrząc szeroko, to nie jest jakaś duża rzecz. Ale jest jednak bardzo istotna z przyczyn psychologicznych - powiedział Krosby.

- To klasyczny risk-off, który może się nie skończyć szybko - dodał Win Thin, szef strategów walutowych rynków wschodzących z Brown Brothers Harriman.

- Myślę, że nastroje były nieco zbyt optymistyczne. Co ciągnęło rynki w górę w styczniu? To nie były czynniki fundamentalne, to było zbytnie zaufanie - powiedział z kolei Brad McMillan, szef działu inwestycyjnego Commonwealth Financial Network.