Czwartkową sesję główne indeksy warszawskiej giełdy zakończyły pod kreską. Przy najwyższych obrotach na rynku, mocno spadła giełdowa wycena PKN Orlen. Lekko stracił kurs mBanku. Zniżki zanotowały też inne banki z WIG 20.

Wśród blue chipów wzrostami wyróżniły się z kolei Eurocash i JSW. W czwartek WIG 20 spadł o 1,44 proc. do 2.406,48 pkt., WIG zniżkował o 1,04 proc. do 62.604,89 pkt., a mWIG 40 poszedł w dół o 0,19 proc. do 4.790,38 proc. Obroty akcjami wyniosły ok. 923 mln zł, z czego ponad 742 mln zł na akcjach spółek z WIG 20.

Indeks WIG 20

Notowania PKN Orlen

Liderem obrotów był PNK Orlen (152,4 mln zł). Kurs koncernu paliwowego w czwartek poszedł w dół o 5,64 proc., co było najmocniejszą zniżką wśród blue chipów. To kolejny dzień spadków giełdowej wyceny Orlenu, która obecnie znajduje się na najniższym poziomie od marca 2017 r.

Spadki banków

Po wstępnych wynikach, o 1,18 proc. spadła wycena mBanku. Zysk netto grupy mBanku w czwartym kwartale 2017 roku wzrósł do 311,6 mln zł z 292,5 mln zł rok wcześniej - wynika z szacunków spółki. Zysk banku okazał się 3,3 proc. wyższy do oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 301,8 mln zł.

Również inne banki z WIG 20 w czwartek zanotowały spadki. Kurs PKO BP poszedł w dół o 2,99 proc., Pekao stracił 1,63 proc., Alior zniżkował o 2,28 proc., a notowania BZ WBK spadły o 1,17 proc.

Wśród blue chipów mocnymi wzrostami wyróżniły się z kolei: Eurocash (+2,61 proc.) oraz Jastrzębska Spółka Węglowa (+3,14 proc.).

Wzrosty

Wśród spółek z indeksu mWIG 40 mocno wzrosła wycena Forte (+13,19 proc.) i Budimeksu (+5,33 proc.).

Na całej GPW najmocniej wzrósł kurs Mostostalu Zabrze (+23,64 proc.). Spółka podała w komunikacie, że zawarła z firmą BASF Polska list intencyjny, na mocy którego obie spółki planują podpisać umowę na wykonanie instalacji procesowej dla produkcji katalizatorów w rozbudowywanej fabryce BASF Polska w Środzie Śląskiej. W przypadku podpisania umowy, wartość prac wynosić będzie ok. 90 mln zł netto.