Foto: Oskarżonym grozi do 5 lat więzienia i do 5 milionów złotych grzywny | Video: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Foto: Schutterstock | Video: tvn24 Foto: Oskarżonym grozi do 5 lat więzienia i do 5 milionów złotych grzywny | Video: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Jest akt oskarżenia przeciwko trzem osobom, w tym inwestorowi giełdowemu i jednemu z najbogatszych Polaków Romanowi K. w sprawie manipulacji akcjami spółki Krezus S.A. Miało do tego dochodzić od lipca do listopada 2012 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Oskarżonym grozi do 5 lat więzienia i do 5 milionów złotych grzywny. Roman K. w oświadczeniu wydanym w środę poinformował, że planuje całkowicie ograniczyć swoją działalność inwestycyjną na GPW w 2018 roku.

"Pragnę zauważyć, że trwa exodus spółek z warszawskiej giełdy. W ubiegłym roku ubyło ich 20 i po raz pierwszy od 2003 r. ich ogólna liczba spadła. W porównaniu z rynkami zagranicznymi niskie są też obroty. Inwestorzy boją się bowiem zawierać transakcje w obawie o ewentualne oskarżenia o manipulację, czy inne wykroczenie. Poprzez represyjne działania rośnie ryzyko inwestycyjne. Dlatego też, jako jeden z pierwszych dużych prywatnych inwestorów na warszawskiej giełdzie i orędowników rozwoju polskiego rynku kapitałowego całkowicie ograniczę swoją działalność inwestycyjną na GPW w 2018r. i wycofam część spółek, które kontroluję z obrotu" - napisał Roman K.

Zdominowali obrót akcjami

Jak poinformował w środę PAP Łukasz Łapczyński, rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej, która skierowała do sądu akt oskarżenia, obok Romana K., na ławie oskarżonych zasiądą Grażyna K. oraz Jakub N. Według prokuratury składali oni zlecenia i zawierali transakcje na akcjach spółki Krezus S.A, z rachunków papierów wartościowych prowadzonych dla nich przez Domy Maklerskie, wprowadzając w błąd innych inwestorów co do rzeczywistego popytu i podaży oraz cen akcji.

Ogólna wartość nabywanych przez nich akcji - ponad 3,3 mln sztuk - wynosiła ponad 36 mln zł; 1,5 mln sztuk sprzedanych zostało za ponad 18 mln zł. Z kolei - jak ustaliła prokuratura - łączna wartość transakcji "sam ze sobą" wyniosła ponad 46,2 mln zł. Agenci CBA w siedzibie PZU. Śledztwo w sprawie Ciechu Funkcjonariusze CBA zabezpieczają dane elektroniczne w siedzibie PZU w Warszawie... zobacz więcej »



Z ustaleń prokuratury wynika, że oskarżeni swoim zachowaniem zdominowali obrót akcjami spółki Krezus - ich udział w wolumenie kupna wynosił blisko 68 proc., zaś w wolumenie sprzedaży prawie 31 proc. To wprowadzało w błąd pozostałych inwestorów i prowadziło do manipulowania kursem akcji.



- Akcje Krezus S.A są notowane na GPW S.A w Warszawie od 12 czerwca 1997 r. W momencie debiutu ich kurs został wyznaczony na 8 zł 60 gr. W okresie od 12 lipca do 14 listopada 2012 r. znacząco wzrósł: z 7 zł 80 gr w dniu 12 lipca 2012 r. (kurs zamknięcia) do 19 zł w dniu 14 listopada 2012 r. (kurs zamknięcia) czyli o ponad 143 proc. Równocześnie nie pojawiły się okoliczności, w tym w raporcie opublikowanym przez spółkę, które uzasadniałyby tak znaczny wzrost akcji - zaznaczył Łapczyński.



Śledczy ustalili, że znaczny udział w obrocie akcjami brała Grażyna K., a w mniejszym stopniu Roman K. i spółka, której prezesem zarządu był Jakub N. - Przyjmowane zlecenia i zawierane transakcje odbywały się zarówno telefonicznie jak i za pośrednictwem internetu i nigdy nie były poprzedzone sugestią pracownika domu maklerskiego, czy biura maklerskiego. Były to więc samodzielne decyzje osób zlecających - dodał Łapczyński.

Nie przyznali się do winy