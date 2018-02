Raiffeisen Polbank ostrzega przed złośliwą aplikacją dostępną do pobrania na system Android. "Po jej zainstalowaniu przestępcy mogą przejąć kontrolę nad urządzeniem, przechwycić hasła SMS oraz prezentować fałszywe strony logowania w bankowości mobilnej i tym samym wyłudzić poufne dane jak: login i hasło" - wskazano w komunikacie.

Jak tłumaczą na swojej stronie przedstawiciele banku, aplikacja podszywa się pod multimedialną wtyczkę, która służy między innymi do wyświetlania animacji.

Tak może wyglądać fałszywy ekran logowania do aplikacji mobilnej:

Źródło: Raiffeisen Polbank Fałszywy ekran logowania do aplikacji mobilnej

Jak się zabezpieczyć?

Przedstawiciele banku proszą klientów o zachowanie szczególnej ostrożności. Między innymi poprzez instalowanie aplikacji mobilnych tylko z autoryzowanych sklepów oraz od zaufanych wydawców, nie instalowanie żadnych aplikacji udostępnionych poprzez link w wiadomości SMS.



Klienci proszeni są także o zwrócenie uwagi, że podanie loginu i hasła jest obligatoryjne tylko gdy jest się nowym użytkownikiem aplikacji mobilnej.



"Jeśli jesteś aktywnym użytkownikiem Mobilnego Banku lub Mobilnego Portfela, to podczas logowania do tych aplikacji nie powinieneś wpisywać ponownie swojego loginu i hasła do bankowości internetowej" - przypomniano w komunikacie.