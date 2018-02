Odtwórz: Furgalski o Hyperloop: dzięki Polakom być może szybciej trafi do naszego kraju

Należąca do Elona Muska The Boring Company zrobiła pierwszy krok w kierunku zbudowania systemu tuneli w Waszyngtonie. Firma uzyskała zezwolenie na rozpoczęcie wstępnych prac wiertniczych na parkingu położonym około 1,5 kilometra od Kapitolu (siedziby Kongresu Stanów Zjednoczonych). Tunele mają połączyć w przyszłości amerykańską stolicę z Nowym Jorkiem.

Pozwolenie stanowi tylko jeden z wielu kroków wymaganych do rozpoczęcia budowy systemu tuneli w tym rejonie, ale wskazuje, że lokalne władze są zainteresowanie zdobyciem większej wiedzy na temat tego projektu.

Szybki transport

Pusta działka, na której rozpoczną się prace, może stać się w przyszłości stacją dla superszybkiego podziemnego systemu Hyperloop, który ma połączyć stolicę USA, Baltimore, Filadelfię i Nowy Jork. Urzędnicy w Maryland (w tym stanie znajduje się Baltimore) już zatwierdzili budowę tunelu.

Podróż Hyperloopem z prędkością ponad 960 km/h z Waszyngtonu do Nowego Jorku trwałaby zaledwie 29 minut (autobus jedzie 4 do 5 godzin).

The Boring Company chce w ten sposób zmniejszyć natężenie ruchu i czas dojazdu do pracy. Musk ma już plany stworzenia podobnych tuneli w Los Angeles, które słynie z ogromnych korków.



Hyperloop to rewolucyjny pomysł na podróżowanie, po raz pierwszy zaprezentowany w 2013 roku właśnie przez Muska. Ideę podchwyciły także inne firmy.

Do tej pory zaproponowano linie Hyperloop łączące Dubaj z Abu Zabi, Bratysławę z Wiedniem i Budapesztem oraz kilka obszarów miejskich między Mexico City i Guadalajarą.