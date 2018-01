Rada Ministrów przyjęła w czwartek projekt nowelizacji prawa telekomunikacyjnego. Jak informuje resort cyfryzacji, celem nowych przepisów jest walka z nadużyciami za pomocą tak zwanych SMS-ów premium.

Ministerstwo Cyfryzacji w czwartkowym komunikacie wskazuje, że niemal każdy miał styczność z SMS-ami z życzeniami, horoskopem, promocją lub konkursem, w którym odbiorca był zachęcany do udzielenia płatnej odpowiedzi. "Nie każdy z nas, choć wielu, nabiera się na to. O tym, że zostali naciągnięci często dowiadują się z rachunku za telefon - zdecydowanie wyższego niż zwykle" - zwraca uwagę resort cyfryzacji.

Ministerstwo planuje ograniczyć takie nieuczciwe praktyki.

"Główny cel przygotowanej nowelizacji to kompleksowa ochrona konsumentów, ale i wyposażenie regulatora rynku telekomunikacyjnego w dodatkowe, skuteczne narzędzia" - czytamy w komunikacie ministerstwa.

Ochrona abonenta

Uważaj na głuche telefony. Orange: włączcie blokady na międzynarodowe połączenia W ostatnim czasie nasiliły się nowe metody oszukiwania abonentów. Krótkie połącz... zobacz więcej » Do najważniejszych zmian należy ochrona abonenta przez nieprzewidzianymi rachunkami za usługi o podwyższonej opłacie i niechcianymi usługami.

"Obecnie abonent może, ale nie musi określać, czy chce korzystać z usługi SMS-ów o podwyższonej opłacie. A jeśli chce – do jakiej kwoty. W efekcie jest to furtka do nadużyć dla nieuczciwych firm. Zgodnie z naszym projektem, jeśli abonent nie określi żadnego progu - progiem domyślnym będzie 35 zł" - proponuje resort cyfryzacji.

Przekroczenie progu oznaczać będzie konieczność poinformowania o tym abonenta i automatyczną blokadą połączeń na numery premium. Obecnie blokada jest uruchamiana dopiero na żądanie abonenta - projekt wprowadza obowiązek uruchomienia jej natychmiast po osiągnięciu wybranego lub domyślnego progu.

Ponadto, przez nowelizację resort cyfryzacji chce uporządkować rejestr usług o podwyższonej opłacie, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ma on zyskać nowe narzędzia, między innymi możliwość wprowadzenia kar za brak blokowania usług o podwyższonej opłacie, niewpisanych do rejestru.