Dane biometryczne 8 tysięcy klientów PKO BP i 200 tysięcy próbek uzyskano podczas testowania rozwiązania, które umożliwia weryfikację tożsamości osób przy pomocy takich cech, jak układ naczyń krwionośnych dłoni, kształt twarzy, głos i sposób składania podpisu. To jeden z największych eksperymentów badawczych z zakresu biometrii na świecie - poinformował polski bank.

Bank PKO Bank Polski wraz z Politechniką Gdańską i spółką Microsystem realizują projekt związany z wprowadzeniem rozwiązania biometrycznego.

Weryfikacja klienta

Projekt "IDENT – multimodalny biometryczny system weryfikacji tożsamości klienta bankowego" jest testowany w 60 oddziałach w regionie pomorskim i kujawsko-pomorskim. W placówkach zainstalowano sto stanowisk biometrycznych. "Do tej pory zebrano 200 tysięcy próbek i przebadano blisko 8 tys. klientów. Zbieranie próbek potrwa do końca I kwartału bieżącego roku" – poinformował PKO BO. Eksperyment jest w fazie testów, później nastąpi analiza wyników. Na ich podstawie zostanie podjęta decyzja o ewentualnym wdrożeniu na większą skalę – sprecyzował bank.

Na swojej stronie PKO BP poinformował, że "biorąc pod uwagę liczbę zebranych danych, jest to jeden z największych eksperymentów badawczych z zakresu biometrii na świecie". Testowane są bio stanowiska, które umożliwiają weryfikację tożsamości osób z wykorzystaniem ich cech osobniczych, takich jak sposób składania podpisu, skan naczyń krwionośnych dłoni i twarzy oraz głos, co może umożliwić autoryzację operacji bankowych, podpisywanie wniosków czy pism bankowych.

Stoiska testowe

Na stanowiskach można przetestować, jak funkcjonuje elektroniczne pióro, potrzebne do złożenia podpisu biometrycznego czy skaner do czytania naczyń krwionośnych dłoni. Zainstalowana jest też kamera, która na podstawie skanu twarzy rejestruje wizerunek osoby, z kolei zamontowane w niej głośniki pozwalają na nagranie próbek głosu. Celem testów jest przygotowanie rozwiązań biometrycznych, które zapewnią odpowiedni poziom bezpieczeństwa i działania w systemie bankowym.

Biometryczne rozwiązania weryfikacyjne opracowane zostały przez zespół prof. Andrzeja Czyżewskiego, kierującego Katedrą Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej. Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Fizycznego i Rozwoju Technologii PKO Banku Polskiego, Witold Sudomir na stronie banku tłumaczy, że "jest to pierwszy w Polsce system, który tak kompleksowo będzie sprawdzał tożsamość użytkownika". "Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo oraz wygoda korzystania z systemu i to m.in. badamy podczas testów z udziałem pracowników i klientów banku" – dodał.

Dane biometryczne

Usługi oparte o biometrię można wykorzystywać nie tylko w bankowości, ale również w służbie zdrowia lub administracji publicznej, co ma przyczynić się do usprawnienia obsługi obywateli i zmniejszy ilość dokumentacji papierowej. Biometria może być też rozwijana np. w infolinii do szybszej identyfikacji dzwoniącej osoby czy do podpisywania dokumentów bankowych na tablecie, bez konieczności wizyty w oddziale.

Niepowtarzalne dla każdego człowieka dane biometryczne są przechowywane w postaci szyfrowanej. Dane biometryczne pozwalają na potwierdzenie tożsamości klienta bez, stosowanych obecnie, loginów i kodów. Hasłem klienta może być np. jego głos lub profil twarzy, PIN zastąpi analizowany na bieżąco podpis, a tożsamość sprawdzą urządzenia badające unikalny dla każdego układ naczyń krwionośnych dłoni lub kształt głowy.

Budżet projektu wynosi 9,82 mln zł, z czego 3,63 mln zł to dotacja uzyskana z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. PKO Bank Polski jest największym bankiem na polskim rynku.