Ministerstwo Cyfryzacji chce, by sieć telekomunikacyjna piątej generacji (5G) w Polsce działała od 2020 roku - podał resort w dokumencie "Strategia 5G dla Polski". Celem ministerstwa jest, aby sieć objęła wszystkie miasta i główne szlaki transportowe do 2025 roku. Na potrzeby 5G mają trafić częstotliwości z pasma 700 MHz, których rozdysponowanie ma nastąpić w 2020 roku.

Sieć telekomunikacyjna piątej generacji (5G) to nowy standard przekazywania danych, posiadający wyższą przepustowość niż stosowane do tej pory rozwiązania 4G. Wdrożenie 5G ma wspierać m.in. bardziej niezawodną komunikację pomiędzy urządzeniami i pomóc tym samym w popularyzacji koncepcji tzw. internetu rzeczy.

Nowe usługi

"Sieć 5G dostępna od 2020 roku umożliwi powstanie nowych innowacyjnych usług, które przekształcą takie sektory jak produkcja, energia, przemysł samochodowy i zdrowie, wprowadzając je w erę internetu rzeczy. Aby wszyscy konsumenci i przedsiębiorstwa w Europie mogli czerpać korzyści z gigabitowego społeczeństwa należy zniwelować różnice pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi oraz występującymi różnicami w rozwoju cyfrowym/technologicznym w krajach UE" - napisano w dokumencie Ministerstwa Cyfryzacji.



Ministerstwo planuje pokrycie do 2025 roku wszystkich obszarów miejskich i głównych szlaków transportowych zasięgiem nowej sieci. Wcześniej, do 2020 roku, resort chce wyznaczyć jedno duże miasto, w którym na zasadach komercyjnych będzie funkcjonowała sieć 5G. Jeszcze w 2018 roku mają odbyć się pierwsze testy nowej sieci.

Pasmo radiowe

Resort chce, by na potrzeby sieci 5G przeznaczone zostało pasmo radiowe w częstotliwości 700 MHz, zakres 3,4-3,8 GHz oraz pasmo o częstotliwości powyżej 26 GHz. Dystrybucja częstotliwości 700 MHz miałaby nastąpić w 2020 roku, natomiast rozdysponowanie zakresów 3,4-3,8 GHz i powyżej 26 GHz - w 2021 roku.



Działania Ministra Cyfryzacji w 2018 r. mają obejmować m.in. wprowadzenie do porządku prawnego definicji pojęć związanych z infrastrukturą techniczną sieci 5G, uznanie tej infrastruktury jako "kluczowej dla polskiej gospodarki i społeczeństwa" oraz przegląd istniejących rozwiązań prawnych w celu zapewnienia, że są one przystosowane do potrzeb sieci 5G.