Odtwórz: Lotnisko Chopina do zamknięcia?

Odtwórz: Nowe samoloty dla vipów. Wszystko co musisz wiedzieć o Gulfstreamach

Możliwe, że polscy pasażerowie już wkrótce na pokładach samolotów będą mogli skorzystać z bezprzewodowego internetu. Jak mówi tvn24bis.pl Konrad Majszyk z biura komunikacji korporacyjnej LOT, przewoźnik jest obecnie na etapie poszukiwania dostawcy internetu. Z kolei jeszcze w tym miesiącu ofertę na projekt techniczny instalacji Wi-Fi w pociągach pendolino otrzyma PKP Intercity.

Konrad Majszyk wyjaśnia, że infrastruktura potrzebna do dostarczenia pokładowego Wi-Fi w technologii satelitarnej (tzw. anteny do Wi-Fi) znajduje się w najnowszych samolotach: dwóch Boeingach 737 MAX 8, które zostały dostarczone w grudniu 2017 roku, a także najnowszym z ośmiu Boeingów 787-8 Dreamliner, który wszedł do floty w lipcu 2017 roku.

- Takie same znajdą się też w kolejnych nowych samolotach zamówionych przez LOT: czterech następnych B737 MAX 8 i czterech B787-9 (większa wersja Dreamlinera). Ich dostawy zaplanowane są w latach 2018-2019 - mówi przedstawiciel polskiego przewoźnika.

- Zakładamy, że docelowo internet na pokładach samolotów pasażerskich będzie standardem, dlatego wszystkie nasze nowe samoloty są wyposażone w potrzebne urządzenia - dodaje Majszyk.

Od kiedy

Premier powołał Polską Grupę Lotniczą. W składzie m.in. LOT Premier Mateusz Morawiecki powołał Polską Grupę Lotniczą - poinformował prezes P... zobacz więcej » Jednocześnie Majszyk podkreśla, że "na razie jest jednak za wcześnie na deklarowanie dat" od kiedy internet mógłby być dostępny na pokładach samolotów.

- Podjęcie ostatecznej decyzji o uruchomieniu pokładowego Wi-Fi będzie zależało między innymi od zaproponowanych kosztów uruchomienia i utrzymania usługi. Obecnie jesteśmy na etapie poszukiwania dostawcy internetu - wyjaśnia.



Nowa usługa ma być dostępna dla wszystkich. - Jeśli zostanie podjęta ostateczna decyzja o uruchomieniu pokładowego internetu, będzie on dostępny dla wszystkich pasażerów - dodaje Majszyk, podkreślając, że prawdopodobnie będzie się to jednak wiązało się z dodatkową opłatą.

- Obecnie trend jest taki, że większość linii lotniczych, spośród tych posiadających pokładowy internet, proponuje go pasażerom w wersji płatnej (przewoźnicy oferują często różne pakiety różniące się szybkością transmisji danych). Sytuacja może się jednak zmienić wraz ze spodziewanym spadkiem cen technologii - tłumaczy przedstawiciel Polskich Linii Lotniczych LOT. Jego zdaniem, sprawa jest wciąż otwarta.

Wi-Fi w samolocie już teraz oferują między innymi KLM, Lufthansa, Air Canada, Aeroflot, Iberia, Quatar Airways czy Emirates. Ceny usługi wahają się od kilku do kilkunastu euro, w zależności od czasu korzystania z internetu.

Internet w pociągach

Polscy podróżni liczą też, że skorzystają z bezprzewodowego internetu w większości pociągów Pendolino. Przypomnijmy, że w grudniu nową strategię na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 roku przyjęło PKP Intercity. Spółka przeznaczy ponad 7 miliardów złotych na modernizację i zakup taboru.

Jak zapowiada PKP Intercity, po zakończeniu programu, w co najmniej 77 procent taboru podróżni podłączą się do bezprzewodowego internetu. Wi-Fi ma pojawić się między innymi w Pendolino. Spółka uruchomiła już proces zakupowy dotyczący projektu technicznego i instalacyjnego.

- W styczniu otrzymamy stosowną ofertę na projekt techniczny instalacji Wi-Fi dla pojazdu ED250. Następnie, po analizie dokumentacji, będziemy w stanie przedstawić harmonogram - wskazuje w odpowiedzi udzielonej tvn24bis.pl Agnieszka Serbeńska, rzecznik prasowy PKP Intercity.

Ze względu na trwające postępowanie spółka nie przedstawia jednak informacji finansowych na temat tej inwestycji.

Serbeńska dodaje, że instalacja Wi-Fi będzie z "dużym prawdopodobieństwem wymagała ingerencji w poszycie". - Natomiast jeśli chodzi o samą technologię dostępu do internetu przewidujemy łączenie w jednym czasie sygnału internetowego od wielu operatorów GSM i udostępnianie go w pociągach. Testy były przeprowadzone przez producenta taboru jednostkowo i wypadły pozytywnie - dodaje rzecznik prasowy PKP Intercity.