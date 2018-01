Coraz większy spryt hakerów nie idzie w parze z dbałością użytkowników internetu o bezpieczeństwo w sieci. Eksperci przedstawiają listę najgorszych haseł, jakich używaliśmy w zeszłym roku. Większość z nich pojawia się na liście co rok, a to i tak nie największy problem dotyczący bezpieczeństwa.

Eksperci SplashData ds. bezpieczeństwa w sieci już po raz kolejny opublikowali listę najgorszych haseł. Przeanalizowali ponad 5 milionów haseł złamanych przez hakerów w 2017 roku i po raz kolejny potwierdzili, że spora część się powtarza.

Nowy rodzaj ataków hakerskich na komputery. "To się dzieje także w Polsce" Kolejne rekordy notowań bitcoina kuszą nie tylko spekulantów, ale też hakerów. C... zobacz więcej » - Lista uświadamia, jak wielu użytkowników podejmuje nietrafione decyzje przy ustalaniu haseł do swoich kont online. Niektóre z nich, takie jak "hello", "1234", czy "qwerty”"są niebywale łatwe do złamania. Zestawienie SplashData jest kolejnym dowodem na brak świadomości użytkowników sieci dotyczącego cyberzagrożeń – zauważa Kamil Sadkowski, analityk zagrożeń z firmy Eset, specjalizującej się w programach antywirusowych.

Warto wspomnieć, że trzy pierwsze miejsca królują na liście nieustannie od co najmniej 2010 roku wymieniając się jedynie kolejnością między sobą.

Powtarzalność haseł

Nie tylko brzmienie hasła jest jednak problemem. Z cytowanych przez ESET danych wynika, że tylko 51 proc. Europejczyków używa innych haseł dla różnych stron internetowych.

Co oznacza, że pozostałe 49 proc. używa tych samych haseł dla różnych stron, kładąc tym samym swoje dane hakerom niemal "na tacy".

Lista 30 najgorszych haseł 2017 roku:

1. 123456

2. password

3. 12345678

4. qwerty

5. 12345

6. 123456789

7. letmein

8. 1234567

9. football

10. iloveyou

11. admin

12. welcome

13. monkey

14. login

15. abc123

16. starwars

17. 123123

18. dragon

19. passw0rd

20. master

21. hello

22. freedom

23. whatever

24. qazwsx

25. trustno1

26. 654321

27. jordan23

28. harley

29. password1

30. 1234