HTC i Motorola oświadczyły zgodnie, że nie spowalniają swoich urządzeń ze starzejącymi się bateriami, jak robi to Apple. Producent iPhone'ów przyznał się do takiej praktyki, gdy przez media przelała się fala krytyki ze strony klientów.

W chwili, gdy koncern Apple oficjalnie potwierdził, że spowalnia działanie starszych modeli smartfonów w związku ze starzeniem się ich baterii, HTC i Motorola skierowały do amerykańskich mediów technologicznych oświadczenie, w którym zdecydowanie odżegnują się od podobnych zwyczajów.

Obniżanie wydajności

Jak powiedział rzecznik HTC, "projektowanie telefonów z myślą o obniżaniu ich wydajności wraz ze starzeniem się baterii to nie jest coś, do czego przywykliśmy". Przedstawiciel Motoroli z kolei odniósł się do sprawy stwierdzając po prostu, że firma "nie ogranicza wydajności procesorów w urządzeniach, które zasilają starsze baterie".

Po ruchu, na który zdecydowały się HTC i Motorola, zapytania do innych koncernów produkujących telefony skierował serwis The Verge. Sony stwierdził jednak, że odpowiedź na zadane pytania opóźni się w związku z okresem świątecznym, Samsung natomiast poinformował, że firma "obecnie zajmuje się tematem". Zdaniem serwisu The Verge, udzielone odpowiedzi wyjaśniają, czy praktyka obniżania wydajności starszych telefonów jest powszechna wśród technologicznych gigantów. Przez wiele miesięcy sprawa praktyk Apple była znana użytkownikom urządzeń tej firmy, jednak firma przyznała się do niej dopiero niedawno.

Na forach internetowych użytkowników telefonów komórkowych od miesięcy pojawiały się teorie na temat "zaplanowanego obniżania wydajności" starszych telefonów, by zmusić konsumentów do wcześniejszej ich wymiany na nowsze modele. Skłaniać do tego myślenia mógł również fakt, że Apple nie ułatwia wymiany baterii w swoich telefonach. Obecnie Apple w związku ze sprawą musi stawić czoło pozwom sądowym w USA, Izraelu, a także Francji, która jest jedynym krajem, gdzie celowe zaniżanie wydajności urządzeń jest zabronione przez prawo.