Hakerzy mogą przejmować reklamy z sieci Google wyświetlane na YouTube w celu pozyskiwania kryptowalut na komputerach użytkowników serwisu - podał serwis Gizmodo. Firma natychmiast zareagowała. "Reklamy zostały zablokowane w ciągu dwóch godzin od wykrycia sprawy, a sprawcy - usunięci z naszej platformy" - zapewnił YouTube.

Grupa badaczy cyberbezpieczeństwa z firmy Trend Micro zwróciła niedawno uwagę na fakt, że reklamy wyświetlane w serwisie YouTube powodują uruchomienie oprogramowania antywirusowego na ich komputerach.

Dodatkowy pobór mocy

Skrypt, który rozpoznawały antywirusy, pochodził z serwisu CoinHive. Oryginalnie powstał po to, by strony na których działał, mogły czerpać dodatkowe przychody z wizyt swoich użytkowników. Dzięki skryptowi, procesor komputera należącego do odwiedzającej taką stronę osoby był obciążany dodatkowym poborem mocy, która służyła do pozyskiwania kryptowaluty zwanej monero. Pozyskiwanie środków w ten sposób jest działaniem etycznym - zwraca uwagę serwis Gizmodo - jedynie wówczas, gdy strony, na których działa taki mechanizm, informują o tym swoich odwiedzających. Sam skrypt natomiast nie może zużywać więcej mocy niż niezbędne dla jego działania.

"Hakowanie na trzeciego" to coraz poważniejszy problemem Nawet dobrze zabezpieczona potężna firma czy instytucja może paść ofiarą hakerów... zobacz więcej » W przypadku reklam na YouTube, które zostały przejęte przez hakerów, skrypt korzystał jednak nawet z 80 proc. całkowitej mocy obliczeniowej procesora. Użytkownicy serwisu, podobnie jak administracja YouTube, nie mieli natomiast pojęcia, że cały proceder ma miejsce.

Jak mówią specjaliści z Trend Micro, reklamy, w których działał złośliwy skrypt, były umieszczane na platformie DoubleClick, z której korzysta Google. To właśnie ona stała się celem ataku hakerów, a pokrzywdzeni użytkownicy to m. in. odwiedzający YouTube internauci z Włoch, Francji, Japonii, Tajwanu i Hiszpanii.

Pozyskanie kryptowalut

YouTube z kolei po ujawnieniu całej sprawy stwierdziło, że "pozyskiwanie kryptowalut przez hakerów za pośrednictwem reklam jest relatywnie nowym cyberprzestępstwem". Serwis zaznaczył, że taka działalność to w oczywisty sposób łamanie regulaminu YouTube. "Podjęliśmy od razu kroki; reklamy zostały zablokowane w ciągu dwóch godzin od wykrycia sprawy, a sprawcy - usunięci z naszej platformy" - podali przedstawiciele YouTube w pisemnym oświadczeniu.

Z fragmentem oświadczenia dotyczącym usunięcia złośliwych reklam w ciągu dwóch godzin nie zgadzają się jednak badacze z Trend Micro - ich zdaniem, problem utrzymywał się przez około tydzień.

Zjawisko przejmowania reklam i stron internetowych w celach nielegalnego pozyskiwania kryptowalut przez hakerów jest coraz powszechniejsze. Według analityków, ryzyko związane z naruszeniem prywatności i cyberbezpieczeństwa użytkowników nie musi być duże - to, co może irytować, to jednak fakt, że zasoby obliczeniowe komputera mogą być wykorzystywane bez wiedzy i zgody jego właściciela - pisze Gizmodo.