Facebook ma powody do zadowolenia. Zysk netto oraz przychody giganta z Kalifornii w 2017 roku były wyższe niż rok wcześniej. Pewien niepokój mogą jednak budzić doniesienia z Holandii. Tamtejsza agencja mediowa Newcom donosi, że Facebook traci popularność wśród nastolatków.

Jak podano w środowym komunikacie, przychody Facebooka w ostatnim kwartale ubiegłego roku wyniosły 12,97 mld dolarów wobec konsensusu w wysokości 12,55 mld dolarów. W całym 2017 roku było to zaś 40,65 mld dol. przychodu. Oznacza to wzrost aż o 47 proc. wobec 2016 roku.

Lepszy od oczekiwań okazał się także zysk netto Facebooka. W czwartym kwartale 2017 roku wyniósł 4,27 mld dol., co było wynikiem wyższym o 20 procent w porównaniu do analogicznego okresu 12 miesięcy wcześniej. Biorąc pod uwagę dane za cały rok, zysk wzrósł względem 2016 roku o 56 procent - z ponad 10 mld dolarów do niemal 16 mld dolarów.



Z kolei zgodne z oczekiwaniami analityków były dane o codziennej i miesięcznej liczbie aktywnych użytkowników. Wyniosły odpowiednio: 1,4 mld i 2,13 mld. Średni miesięczny przychód na abonenta wyniósł zaś w czwartym kwartale 6,18 dol. wobec oczekiwanych 5,90 dol.

Spadek popularności w Holandii

Facebook ogłosił, że stworzył nową jednostkę pomiaru czasu Facebook ogłosił we wtorek, że stworzył Flick - nową jednostkę pomiaru czasu. Ma... zobacz więcej » W tym tygodniu raport dotyczący Facebooka opublikowała holenderska agencja mediowa Newcom. Wskazano w nim, że serwis społecznościowy traci popularność wśród nastolatków. Jak podano, liczba użytkowników pomiędzy 15. a 19. rokiem życia spadła z 80 proc. w 2016 roku do 72 proc. w 2017 roku.

Według raportu Newcom, spadła również liczba nastolatków, których zwyczajem jest codzienne korzystanie z Facebooka. Obecnie jest ich jedynie 43 proc., czyli o 9 proc. mniej, niż w 2016 roku.

Dodano, że nastolatki rezygnują z Facebooka na rzecz bardziej atrakcyjnych wizualnie, zdominowanych przez obraz alternatyw takich jak YouTube, Snapchat i Instagram. Najpopularniejszą siecią społecznościową wśród nich jest wciąż WhatsApp, z której korzysta 97 proc. holenderskich nastolatków. Najszybciej natomiast rośnie Instagram - ma już wśród nastolatków w Holandii 4,1 mln użytkowników.

Instagram oraz WhatsApp to aplikacje, których popularność wzrasta we wszystkich grupach wiekowych wśród Holendrów.

Kto korzysta z Facebooka?

Badania Newcom wykazały, że społeczność użytkowników Facebooka starzeje się. W Holandii z serwisu społecznościowego Marka Zuckerberga korzysta 69 proc. osób pomiędzy 65. a 79. rokiem życia. Nastolatki natomiast w przeprowadzonej ankiecie deklarują, że głównym powodem rezygnacji z korzystania z Facebooka jest "brak identyfikacji z innymi użytkownikami" (31 proc. badanych) oraz "fakt, że nie czują się już na Facebooku jak w domu" (30 proc.). Jedynie 13 proc. nastolatków zrezygnowało z serwisu z powodu obecności w nim ekspansywnej reklamy.

Agencja Newcom w swoim raporcie wskazuje również, że zaufanie do mediów społecznościowych w Holandii wciąż jest ograniczone, co ma duży związek z dominacją treści dezinformujących oraz zamieszaniem wokół wpływu mediów społecznościowych na procesy demokratyczne.