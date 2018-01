Facebook poinformował w poniedziałek, że otworzy trzy nowe centra w Europie, w tym jedno w Polsce, aby szkolić ludzi w zakresie umiejętności cyfrowych - podaje Reuters. Jednocześnie amerykańska firma zadeklarowała wyszkolenie miliona osób w ciągu najbliższych dwóch lat.

Facebook poinformował, że otworzy trzy "centa umiejętności społecznych" w Polsce, Hiszpanii i we Włoszech oraz zainwestuje 10 mln euro we Francji w ośrodek badań nad sztuczną inteligencją.

Nie zostać w tyle

- Ludzie obawiają się, że rewolucja cyfrowa zostawia ich w tyle. Chcemy mieć pewność, że inwestujemy w kompetencje cyfrowe, aby zdobyć umiejętności potrzebne do pełnego uczestnictwa w gospodarce cyfrowej - powiedziała agencji Reuters Sheryl Sandberg, dyrektor operacyjna Facebooka.



Centra będą oferować szkolenia umiejętności cyfrowych, umiejętności korzystania z mediów oraz bezpieczeństwa online. Będą one przeznaczone dla grup z ograniczonym dostępem do technologii, w tym osób starszych, młodzieży i uchodźców.

Zobowiązania Facebooka

Facebook zobowiązał się również do wyszkolenia miliona osób i właścicieli firm do 2020 roku. - Chcemy mieć absolutną pewność, że ludzie widzą, że inwestujemy lokalnie, inwestujemy w technologię, inwestujemy w ludzi - podkreśliła Sandberg.



Poprzez swój program "Community Boost EU" Facebook będzie współpracować z małymi firmami i startupami, aby pomóc im w rozwoju i zatrudnieniu. Firma podkreśliła, że do 2020 roku przeprowadzi bezpośrednie szkolenie dla 100 tys. małych i średnich przedsiębiorstw oraz szkolenie online dla 250 tys. przedsiębiorstw. - Odkrywamy, że małe firmy zatrudniają gdy korzystają z technologii i Facebooka - powiedziała Sandberg.



Facebook otworzył wcześniej podobne centra w takich krajach jak Nigeria i Brazylia.