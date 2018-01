Facebook ogłosił we wtorek, że stworzył Flick - nową jednostkę pomiaru czasu. Ma ona wartość większą od nanosekundy i stworzono ją w celu ulepszenia synchronizacji materiałów wideo.

Jak informuje technologiczny serwis The Verge, jeden Flick to wartość 1/705600600 sekundy. Nazwa jednostki pochodzi od angielskiego czasownika "to flick", który oznacza wykonanie bardzo szybkiego, gwałtownego ruchu.

Nowa jednostka czasu została stworzona po to, by pomóc w zbudowaniu lepszego mechanizmu synchronizacji klatek w materiałach wideo w serwisie Facebook. "Flick" ma być według twórców miarą służącą do rejestrowania długości pojedynczych klatek.



Plany stworzenia nowej jednostki czasu przez Facebooka po raz pierwszy pojawiły się wśród inżynierów zatrudnionych w firmie Marka Zuckerberga jeszcze w ubiegłym roku. Nanosekundy, które do tej pory można było wykorzystywać w programach pisanych w języku C++ do zarządzania synchronizacją formatów wideo, od dawna były przez Facebooka uznawane za problematyczne i niewystarczające do synchronizacji większości materiałów w serwisie.