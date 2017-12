Zdaniem byłego szefa Apple, Johna Sculley'a, wkrótce dzięki robotom i sztucznej inteligencji zabraknie pracy. Sculley przewiduje, że roboty przejmą obowiązki nawet najbardziej uzdolnionych programistów. Sztuczna inteligencja przekształci również inne dziedziny biznesu.

- Sztuczna inteligencja jest podstawą dla wszystkich procesów biznesowych przyszłości - stwierdził Sculley w wywiadzie udzielonym serwisowi Fox Business. - Praca intelektualna i kreatywna w ciągu następnych dziesięciu lub dwudziestu lat ulegnie znacznemu przekształceniu - dodał. Rynek pracownika? "Mamy najniższy udział płac w PKB w Unii Europejskiej" Jest kilka rzeczy niepokojących: mamy najniższy udział płac w PKB w Unii Europej... zobacz więcej »

Zmiany na rynku pracy

Zdaniem Sculley'a przeobrażeniom ulegnie nie tylko struktura pracy, ale i samego rynku pracy. Coraz więcej będzie samozatrudnionych, a zapotrzebowanie na wykształconych pracowników z dużymi umiejętnościami i zdolnościami do przekwalifikowywania się będzie kształtowała rzeczywistość nowych możliwości zatrudnienia.



Zdaniem ekspertów od zarządzania zasobami ludzkimi, wśród których ankietę przeprowadził amerykański Machine Intelligence Research Institute, istnieje 50 proc. szansy na to, że w ciągu następnych 120 lat wszystkie prace będą wykonywane przez roboty. Pricewaterhouse Coopers (PwC) natomiast ocenia, że do 2030 roku roboty będą odpowiedzialne za wykonywanie 38 proc. prac w Stanach Zjednoczonych.

Nowe formy pracy

Zdaniem PwC fakt ten nie musi mieć negatywnych konsekwencji dla pracowników, jednakże na rynku pojawią się nowe formy pracy, które wymagać będą przekwalifikowania się. PwC wskazuje, że dochody pracowników w niektórych sektorach znacznie wzrosną, ale nie będzie to równomierny wzrost na całym świecie - niezbędne więc będą regulacje na poziomie rządowym.



Jak prognozują analitycy, rozwiązaniem może być wprowadzenie powszechnego dochodu podstawowego (ang. universal basic income, UBI - PAP) bądź rodzaju rządowych stypendiów, przypisywanych osobom bezwarunkowo. Mogą one odwrócić negatywne skutki społeczne wynikające z kurczenia się rynku pracy, który będzie coraz bardziej zdominowany przez roboty i sztuczną inteligencję.



Według badań przeprowadzonych przez Pew Internet 72 proc. Amerykanów wyraża zaniepokojenie w związku z przyszłością rynku pracy. 25 proc. z tej grupy określa się jako "bardzo zmartwionych" sytuacją.