Do tej pory Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych archiwizowała wszystkie anglojęzyczne wiadomości publikowane na portalu społecznościowym Twitter w USA. Z nowym rokiem instytucja zamierza wprowadzić ostrzejszą selekcję przy wyborze zachowywanych postów.

Powodem decyzji tej największej biblioteki świata jest nadmiar błahych wiadomości publikowanych na Twitterze oraz zmiana samego charakteru tych wiadomości.

Koniec internetu jaki znamy? Kontrowersyjna decyzja odnośnie neutralności sieci Amerykańska Federalna Komisja do spraw Łączności zniosła przepisy gwarantujące n... zobacz więcej » Od stycznia 2018 roku, Biblioteka będzie stosować do tweetów te same kryteria, co do każdego innego materiału, który archiwizuje. Jak zadeklarowano, kolekcjonowane tweety będą tematycznie powiązane z minionymi wydarzeniami, np. wyborami, zdarzeniami ważnymi ze względów politycznych czy dotyczące trendów społecznych.

O decyzji poinformowano na blogu Biblioteki Kongresu (Library of Congress).

Do tej pory Biblioteka Kongres przechowywał posty, które był opublikowany na Twitterze odkąd ten portal został uruchomiony w marcu 2006 roku. Archiwizacja odbywała się na podstawie umowy między Twitterem a Biblioteką zawartej w 2010 roku. Jak zapewnia Biblioteka Kongresu, tweety były przechowywane, żeby zachować ślady o wiedzy i aktywności człowieka. Od tego czasu jednak internet i media społecznościowe przeszły ogromną zmianę - zauważa Biblioteka.

Zmienił się też charakter tweetów. Zwiększyły one m.in swoją objętość. Coraz częściej użytkownicy, zamiast liter, zaczęli też używać rysunków, a Biblioteka zajmuje się przede wszystkim archiwizowaniem dokumentów tekstowych.

Oprócz tego, diametralnie wzrosła aktywność użytkowników mediów społecznościowych.

Na Twitterze, który rozpoczął działalność w marcu 2006 r., zaledwie 12 miesięcy później miesięcznie zamieszczano ok. 133 tys. wpisów. W 2008 r. natomiast każdego miesiąca publikowano tam już 33 mln wiadomości. Teraz każdego dnia publicznie do serwisu trafia przeciętnie 500 mln "ćwierknięć".