"Tylko umowa o wolnym handlu". Tusk o negocjacjach w sprawie brexitu

Pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską możliwa jest tylko umowa o wolnym handlu - poinformował w środę w Luksemburgu Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej. Tusk przedstawił projekt wytycznych negocjacyjnych dla dalszych rozmów o brexicie.

Przewodniczący Rady Europejskiej powiedział, że na podstawie rozmów, jakie odbył w zeszłym tygodniu z brytyjską premier Theresą May, uważa, że "jedynym modelem umowy, który obecnie pozostał jako możliwy do wypracowania, jest model umowy o wolnym handlu".

Okres przejściowy po brexicie. Obywatele Unii Europejskiej zachowają prawa Brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych zapowiedziało w środę, że obywatele U... zobacz więcej » Jak zaznaczył, intencją Brukseli jest zachowanie możliwie ścisłej współpracy z Londynem w dziedzinie obronności, badań naukowych, edukacji i kultury oraz w ruchu lotniczym.

Dodał przy tym, że przyszła umowa o stosunkach handlowych między UE i Wielką Brytanią będzie zapewne pierwszą umową handlową w historii, która rozluźni relacje między sygnatariuszami.

Wytyczne do negocjacji

Tusk zastrzegł przy tym, że z jego punktu widzenia wynik rozmów o brexicie musi spełnić dwa zasadnicze kryteria: równowagi praw i zobowiązań oraz integralności wspólnego rynku. "Nie zgodzimy się, by Wielka Brytania zachowała prawa, jakimi cieszy się obecnie (w relacjach z UE - red.) Norwegia, a jej zobowiązania były takie, jakie ma Kanada" - wyjaśnił.

Natomiast w kwestii wspólnego rynku UE nie dopuści, by którykolwiek kraj "wybierał tylko te sektory, które są dla niego wygodne" albo "akceptował rolę Trybunału Sprawiedliwości UE tylko wtedy, gdy służy to jego interesom" - podkreślił Tusk.

Słowa przewodniczącego Rady odzwierciedla projekt wytycznych KE co do brexitu. Zakłada on m.in. zerową taryfę celną na towary. Jak podaje BBC, dokument mówi też o ograniczonym dostępie do usług pomiędzy krajami UE a Wielką Brytanią, ponieważ nie będą one już dzieliły jednakowego ustawodawstwa oraz systemu sądowego.



"Trzeba przyspieszyć rozmowy w sprawie brexitu" Rozmowy o brexicie muszą zakończyć się do jesieni, by dać krajom czas na ratyfik... zobacz więcej » Oprócz tego, zgodnie z wytycznymi, UE "chroni swoją autonomię do podejmowania decyzji", co wyklucza udział Zjednoczonego Królestwa m.in. w unijnych instytucjach i agencjach.

Zanim projekt wytycznych stanie się oficjalnym stanowiskiem negocjacyjnym UE, musi zostać zatwierdzony przez 27 państw członkowskich na unijnym szczycie.

Umowa o wyjściu

W ubiegłą środę główny unijny negocjator Michel Barnier zaprezentował wstępny projekt umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Dzień później brytyjska premier Theresa May przedstawiła własną wizję porozumienia handlowego ze Wspólnotą, potwierdzając jednocześnie wolę opuszczenia obecnych struktur unii celnej i wspólnego rynku.



Między stanowiskami obu stron nadal pozostają rozbieżności. Dotyczą m.in. roli Trybunału Sprawiedliwości UE, kwestii uregulowania granicy irlandzkiej czy usług finansowych.



Zdaniem strony unijnej rozmowy na temat przyszłych stosunków UE-Wielka Brytania powinny zakończyć się najpóźniej jesienią, by dać krajom członkowskim czas na ratyfikację umowy przed oficjalną datą brexitu. Wielka Brytania ma opuścić Unię Europejską 29 marca 2019 roku. Okres przejściowy po brexicie ma trwać dwa lata.