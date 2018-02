Odwołany w ostatni poniedziałek ze stanowiska prezesa PKN Orlen Wojciech Jasiński zrezygnował w czwartek z funkcji członka rady nadzorczej czeskiego Unipetrolu, w którym płocki koncern ma udziały. Wojciech Jasiński był przewodniczącym rady Unipetrolu od 7 kwietnia 2016 roku.

Jak poinformował Unipetrol, Jasiński złożył rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej w czwartek, a jego funkcja, zgodnie m.in. z regulacjami korporacyjnymi, wygaśnie ostatecznie miesiąc później, 8 marca. Beata Szydło o zmianach w Orlenie: Bugała ma kompetencje, wyniki Jasińskiego imponujące Pani Ewa Bugała jest dziennikarką, a więc jak najbardziej mieści się to w jej ko... zobacz więcej »

Odchodzi nie tylko Wojciech Jasiński

Według czeskiej spółki, wcześniej z funkcji w jej radzie nadzorczej zrezygnowali także reprezentujący tam PKN Orlen: Grażyna Baka – z dniem 6 lutego oraz Rafał Pasieka – z dniem 7 lutego. Oboje to byli dyrektorzy w płockim koncernie, którzy zostali ostatnio odwołani ze swych stanowisk - Baka była dyrektorem kadr, a Pasieka dyrektorem marketingu.

PKN Orlen posiada w Unipetrolu 62,99 proc. akcji. Obecnie płocki koncern finalizuje ogłoszone w grudniu 2017 r. wezwanie na sprzedaż akcji czeskiej spółki, którego celem jest osiągnięcie w jej kapitale zakładowym co najmniej 90 proc. udziałów. PKN Orlen podawał, że dojście do poziomu 90 proc. akcji Unipetrolu będzie kosztowało 3,05 mld zł, a do 100 proc. 4,2 mld zł. Rozliczenie transakcji planowane jest do 23 lutego 2018 r.

Zmiany w Orlenie

Wojciech Jasiński w poniedziałek został odwołany z funkcji prezesa zarządu płockiej spółki. Ze stanowiskami pożegnali się także wiceprezes Mirosław Kochalski i Maria Sosnowska, odpowiedzialna w Orlenie za inwestycje. Na prezesa płockiego koncernu rada powołała wtedy Daniela Obajtka, dotychczasowego prezesa spółki Energa.

Wojciech Jasiński był prezesem PKN Orlen od grudnia 2015 roku.

Do grupy Unipetrol, której zysk netto za 12 miesięcy 2017 r. wyniósł prawie 8,7 mld czeskich koron, należy m.in. kompleks rafineryjno-petrochemiczny w Litvinowie, w tym zakłady Chempark Zaluzi, największe tego typu w Czechach.