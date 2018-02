W ubiegłym roku katowicki Węglokoks - wiodący polski eksporter węgla - wysłał za granicę 2,7 mln ton tego surowca, wobec 4 mln ton rok wcześniej. Miniony rok był pierwszym, kiedy spółka zajęła się także importem węgla na potrzeby energetyki.

Początkowo zakładano, że poziom eksportu w 2017 r. będzie podobny, jak rok wcześniej. Ostatecznie spółka wysłała za granicę 2,7 mln ton węgla - najmniej w swojej historii.

Import - jak podał w czwartek prezes Węglokoksu Sławomir Obidziński - to kolejne doświadczenie dla spółki, ale przede wszystkim, w ocenie zarządu, szansa na jej rozwój. Prezes zapewnił, że nadal podstawową działalnością firmy jest eksport rodzimego węgla.

Import węgla

- Węglokoks musi dywersyfikować działalność i szukać nowych obszarów biznesowych, także ze względu na rosnący popyt na węgiel na krajowym rynku. Udział w imporcie spółki Skarbu Państwa, jaką jest Węglokoks, pozwoli na pewnego rodzaju kontrolę i jego uporządkowanie, ale także wzmocni bezpieczeństwo energetyczne państwa w przypadku potencjalnej konieczności dokonania zakupów interwencyjnych węgla dla polskiej energetyki zawodowej - wyjaśnił prezes.



Sprowadzony w ubiegłym roku przez Węglokoks wysokoenergetyczny miał trafił do energetyki. Jednocześnie - jak podkreśla spółka - mimo zmniejszenia wolumenu eksportu, firma utrzymała pozycję wiodącego eksportera polskiego węgla, wysyłając za granicę 2,7 mln ton tego surowca - najwięcej do Niemiec, Austrii i Czech. Poza Unię Europejską trafiło zaledwie 2 proc. eksportu, wobec 24 proc. rok wcześniej.



Polskę czeka spadek udziału węgla. Postawimy elektrownię jądrową? Ministerstwo Energii zakłada, że w 2050 roku udział węgla w wytwarzaniu energii... zobacz więcej » - W związku z dużym zapotrzebowaniem na rynku krajowym, polscy producenci są znacznie mniej zainteresowani eksportem. Światowe rynki węgla są chłonne i wciąż jesteśmy w stanie uzyskać wyższe ceny niż osiągane w kraju, ale potrzebujemy dostępnego surowca - wyjaśnił prezes Obidziński.

Plany spółki

Ubiegły rok Węglokoks zamknął zyskiem szacowanym wstępnie na ponad 108 mln zł brutto. Prezes przypomniał, że Weglokoks jest dziś nie tylko głównym polskim eksporterem węgla, ale też liderem zatrudniającej blisko 6 tys. osób grupy kapitałowej działającej w górnictwie, energetyce, hutnictwie i logistyce. W ubiegłym roku spółki z grupy Węglokoksu zainwestowały w sumie ok. 100 mln zł, a tegoroczny plan inwestycji przekracza 400 mln zł.



Wśród planów Węglokoksu na 2018 rok jest także rozwijanie działalności tradingowej - dzięki kontaktom biznesowym na świecie spółka chce m.in. pośredniczyć w transakcjach między podmiotami zagranicznymi. Np. w ubiegłym roku Węglokoks kupił amerykański węgiel i sprzedał w Austrii.



W grupie Węglokoksu od kilku lat działa kopalnia Bobrek-Piekary, która w minionym roku wydobyła blisko 2,6 mln ton węgla, wobec pierwotnego planu wydobycia rzędu 2,36 mln ton. Zysk brutto spółki Węglokoks Kraj, w strukturach której działa kopalnia, oszacowano wstępnie na ok. 75 mln zł.



Węglokoks w ciągu w ciągu ponad 65 lat swojej działalności wysłał za granicę ok. 1,5 mld ton polskiego węgla. Rekordową ilość – 43 mln ton – firma wysłała za granicę w 1984 r. W 2005 r. eksport wynosił 18 mln ton i nadal spadał – w 2010 r. było to 8,7 mln ton.