W przyszłym tygodniu ceny na stacjach benzynowych nie powinny się zmienić, seria podwyżek z ostatnich dni dobiegła końca - oceniają analitycy. Ich zdaniem ceny będą zależeć między innymi od danych o wydobyciu z USA.

Średnie detaliczne ceny paliw w miniony czwartek: benzyna bezołowiowa 95 - 4,73 zł/l (+2 gr/l), benzyna bezołowiowa 98 - 5,02 zł/l ((+2 gr/l), olej napędowy - 4,63 zł/l ((+2 gr/l), autogaz - 2,13 zł/l (-1 gr/l).

Jakie prognozy