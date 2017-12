Trzy oferty złożono w przetargu na budowę elektrowni Ostrołęka C. Jak poinformowała Energa, najniższa oferta opiewa na prawie 4,9 miliarda złotych brutto, a najwyższa - na 9,5 miliarda złotych, przy budżecie inwestora na poziomie 4,8 miliarda złotych.

Przedmiotem przetargu jest wyłonienie wykonawcy "pod klucz" bloku energetycznego na węgiel kamienny w Elektrowni Ostrołęka, o mocy elektrycznej około 1000 megawatów, o sprawności netto co najmniej 45 procent, pracującym na parametrach nadkrytycznych pary. Inwestorami mają być wspólnie spółki energetyczne Energa i Enea. W czwartek minął termin składania ofert i zostały one otwarte.

Jak poinformowała Energa, China Power Engineering Consulting Group zaoferowało budowę o parametrach określonych w ofercie za ryczałtową cenę 4 mld 849 mln 828 tys. zł. Oferta konsorcjum GE Power i Alstom Power Systems opiewa na 6 mld 23 mln 34 tys. zł brutto.

Najwyższą ofertę złożyło konsorcjum Polimex-Mostostal oraz Rafako, które zażądało 9 mld 591 mln 540 tys. brutto. Wszystkie trzy oferty przekraczają budżet inwestora, określony przez zamawiającego na 4 mld 803 mln 150 tys. zł.

Ostatnia taka inwestycja

Przypomnijmy, że podczas odbywającego się we wrześniu 27. Forum Ekonomicznego w Krynicy minister energii Krzysztof Tchórzewski w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że po wybudowaniu bloku w Ostrołęce nie będzie już potrzeby inwestowania w konwencjonalną energetykę węglową.

"Zakładamy, że po wybudowaniu bloku w Ostrołęce inwestycje w konwencjonalną energetykę opartą na węglu nie będą już potrzebne. Jest wstępnie przygotowywana przez Eneę nowa inwestycja pilotażowej budowy nowego bloku energetycznego o mocy 500 MW opartego na technologii zgazowania węgla. Jej koszt szacujemy na 5 mld zł. (...) Zobaczymy, jak on się opłaci" - mówił wówczas.

Podczas grudniowego posiedzenia unijnej Rady ds. energii w sprawie tzw. pakietu zimowego Tchórzewski powtórzył, że po 2025 roku (prawdopodobny termin oddania Ostrołęki C) w Polsce nie będzie nowych inwestycji energetycznych opartych na węglu.

Kryteria oceny ofert