Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK), która wciąż weryfikuje część wniosków o 10-tysięczną rekompensatę z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, wysłała dotąd ponad 7,1 tysięcy decyzji o odmowie wypłaty tego ustawowego świadczenia - wynika z informacji SRK.

- Wśród wniosków weryfikowanych powtórnie dużo jest takich, które nie podlegają ustawie. Część z nich złożyły osoby nadal pracujące w spółkach węglowych lub takie, które w ogóle nie pobierały deputatu. Stwierdzamy przypadki wniosków przekazanych przez osoby, które przeszły na emerytury po 1 stycznia 2015 r.; te grupy osób otrzymują listownie decyzje odmowne; niestety, wydłuża to proces sprawdzania pozostałych wniosków - powiedział we wtorek prezes SRK Tomasz Cudny.

"Pracochłonny" proces