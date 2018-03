Ropa w USA słabo zakończy ten tydzień - staniała już o 4,1 procent. Na rynkach paliw są obawy o rosnącą produkcję ropy w USA z łupków i o plany taryf celnych prezydenta Donalda Trumpa, które mogą negatywnie wpłynąć na sektor naftowy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na kwiecień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 60,97 USD, po zniżce o 2 centy.

Brent w dostawach na maj na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie drożeje o 7 centów do 63,90 USD za baryłkę.

Obawy o wojnę handlową