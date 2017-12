Ropa typu West Texas Intermediate na giełdzie paliw w Nowym Jorku drożeje, a w tym roku zyskała ponad 12 procent, zaś Brent na giełdzie ICE Futures w Londynie zdrożała o 17 procent. To będzie drugi z kolei rok zakończony wzrostem notowań.

Baryłka ropy WTI w dostawach na luty na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 60,28 dolarów, po zwyżce o 44 centy.



Brent w dostawach na marzec na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie drożeje o 46 centów do 66,62 dolarów za baryłkę.

Wysokie ceny

Ceny ropy są obecnie najwyższe od połowy 2015 roku, a ropa WTI przekroczyła poziom 60 dolarów za baryłkę po raz pierwszy od ponad 2 lat.



W tym roku WTI kosztowała średnio 51 dolarów za baryłkę.



Co czeka rynki paliw w 2018 roku? - W przyszłym roku będzie kontynuowane „przeciąganie liny” pomiędzy krajami OPEC a amerykańskimi producentami ropy z łupków - ocenia Kim Kwangrae, analityk rynku surowców w Samsung Futurws Inc. w Seulu.



- To może wywierać presję na ceny ropy, a WTI może być trudno utrzymać się na obecnym poziomie 60 dolarów za baryłkę - dodaje.

Dalsze wzrosty?

Analityk prognozuje, że czynniki geopolityczne, które wywierały presję na rynki w 2017 roku, również w 2018 mogą wpływać na ceny ropy i powodować przejściowe wzrosty notowań.



W 2016 r. ropa na NYMEX w Nowym Jorku zdrożała o 45 proc. - najmocniej od 2009 r., a Brent zyskała 52 proc.